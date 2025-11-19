Alapjogokért Központ: Annyival erősödött a Fidesz, amennyivel gyengült a Tisza Párt

Az Alapjogokért Központ friss kutatása szerint egy most hétvégén tartott választáson a Fidesz–KDNP 48, a Tisza Párt pedig 41 százalékot szerezne.

Az elemzőintézet közösségi oldalán megosztott felmérése szerint a Fidesz–KDNP az októberi 47 százalékról 48-ra növelte támogatottságát a biztos szavazók körében, míg ugyanebben a kategóriában a Tisza Párt egy hónap alatt egy százalékot veszített.

Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék támogatottságának csökkenése az őszi időszakban kirobbant botrányokra vezethető vissza.

Ezen botrányok közé sorolják

a külföldön fejlesztett Tisza-applikációból 200 ezer magyar kiszivárgott személyes adata;

a szakértőik által kifecsegett adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei;

és a párt igazodása a brüsszeli elvárásokhoz – legyen szó a háborúról, Ukrajna EU-tagságáról vagy a migrációról.

Emlékeztetnek, hogy eközben a kormánypártok a washingtoni csúcstalálkozón Orbán Viktor történelmi megállapodásokat kötött Donald Trumppal, és bejelentették a 14. havi nyugdíj érkezését is.

Mint fogalmaznak:

„A trend tehát egyértelmű: a választók elkezdtek elfordulni a Tiszától, míg a Fidesz–KDNP stabilizálta többségét – így ők várhatják előnyből a telet.”

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a budai alsó rakparton 2024. június 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)