Alapjogokért Központ: Annyival erősödött a Fidesz, amennyivel gyengült a Tisza Párt

Az elemzőintézet közösségi oldalán megosztott felmérése szerint a Fidesz–KDNP az októberi 47 százalékról 48-ra növelte támogatottságát a biztos szavazók körében, míg ugyanebben a kategóriában a Tisza Párt egy hónap alatt egy százalékot veszített.
Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék támogatottságának csökkenése az őszi időszakban kirobbant botrányokra vezethető vissza.
Ezen botrányok közé sorolják
- a külföldön fejlesztett Tisza-applikációból 200 ezer magyar kiszivárgott személyes adata;
- a szakértőik által kifecsegett adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei;
- és a párt igazodása a brüsszeli elvárásokhoz – legyen szó a háborúról, Ukrajna EU-tagságáról vagy a migrációról.
Emlékeztetnek, hogy eközben a kormánypártok a washingtoni csúcstalálkozón Orbán Viktor történelmi megállapodásokat kötött Donald Trumppal, és bejelentették a 14. havi nyugdíj érkezését is.
Mint fogalmaznak:
„A trend tehát egyértelmű: a választók elkezdtek elfordulni a Tiszától, míg a Fidesz–KDNP stabilizálta többségét – így ők várhatják előnyből a telet.”
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a budai alsó rakparton 2024. június 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)