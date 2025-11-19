A kormány és az idősek egyetértenek a 14. havi nyugdíj szükségességéről – hangsúlyozta Gulyás Gergely

A kormány és az Idősek Tanácsa egyetértett abban, hogy a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan, a bevezetés első szakaszában, a 14. havi nyugdíjnak is az első részlete, vagyis 25 százaléka kerül kifizetésre a 13. havi nyugdíjjal együtt 2026 februárjában – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a testület szerdai ülését követő sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az idősek megbecsülésének szükségessége is szóba került az ülésen. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a sajtótájékoztatón egyebek között hangsúlyozta: az érintettek számára a 14. havi nyugdíj első negyedének kifizetése 60 ezer forintot jelent.

A kormányzatnak nagyon fontos ennek a fórumnak a működése, ami konzultációs lehetőséget biztosít az Idősek Tanácsának tagjaival a párbeszédre, ez fontos visszajelzés számukra, azért a következő hónapokban is több ülésre fog sor kerülni – közölte a tárcavezető.

Gulyás Gergely elmondta,

az ülésen az idősek megbecsülésének szükségessége azért is került szóba, mivel az online médiában egyre kevésbé tartják tiszteletben az emberi méltóságot.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egy átlag 250 ezer forintos nyugdíjjal számolva, a 14. havi nyugdíj első negyedének kifizetése 60 ezer forintot jelent. A politikus úgy számolt, hogy ez 310 ezer forintos nyugdíj előrelépést jelenthet 2026 februárjában.

Elmondta, a Tisza Párt nem tiszteli, és támadja az időseket.

„Elveszik a nyugdíjat. Brüsszel és Brüsszel pártja, a Tisza a háborút akarja finanszírozni. A háborút akarja finanszírozni úgy, hogy nyugdíjadót vezet be. A nyugdíjadó éves szinten, a Tisza nyugdíjadójaként, 590 ezer forintot venne el a nyugdíjasoktól”

– fogalmazott.

Ez szerinte azt jelenti, hogy a jelenlegi kormány, egy átlagnyugdíjjal számolva, 350 ezer forint pluszt juttat a nyugdíjasoknak, miközben a Tisza Párt 590 ezer forintot venne el tőlük, ami között 900 ezer forint, valamint a tisztelet és a megbecsülés hiánya a különbség.

Hangsúlyozta, hogy a kormányzat tiszteletet követel az időseknek, és azért erős a nemzetünk, mert annak az alapjait az idősek teremtették meg, amiért köszönet illeti őket. Ezért a közbeszédben és az online térben sem érhetik nemtelen támadások a szüleinket, nagyszüleinket és dédszüleinket – mondta.

A tisztelet követelése mellett anyagi biztonságot is ad a kormány, hiszen betartotta a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló ígéretét, és az Idősek Tanácsának javaslatára döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is

– idézte fel Hankó Balázs.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Kusovszky Imréné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium nyugdíjas bizottságának elnöke és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Idősügyi Tanács ülése után tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kusovszky Imréné, a tanács tagja, a Kulturális és Innovációs Minisztérium nyugdíjas bizottságának elnöke arról szólt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése mellett az is a kérésük volt, hogy a bevezetés első szakaszában legalább egyheti nyugdíj kerüljön kifizetésre, amit a kormány teljesített.

Ugyanakkor felmerült, hogy amennyiben a gazdaság állapota lehetővé teszi, csakúgy mint a 13. havi nyugdíj esetében, a második évtől már egy teljes 14. havi nyugdíjat kaphassanak az idősek – mondta.

Az ülésen az is szóba került – folytatta –, hogy az online térben, a közösségi médiában nagyon sok támadás éri az időseket. Sokaknak nem tetszik az, hogy az idősek megpróbálnak kiállni magukért. „Sajnos, a másik oldal nagyon támadja a nyugdíjasokat” – fogalmazott.

Szerinte ebben a helyzetben szükség volna egy olyan közösségi fórumra, ahol az idősek megvédhetnék magukat – tette hozzá. Különösen fájó számukra, hogy sok arcnélküli kommentelő az idősek kihalását várja, és arra számít, hogy a választásokon már sok százezerrel kevesebb idős ember adhatja le szavazatát – emelte ki.

Az ülésen azt is kérték a kormányzattól, hogy több programlehetőséget biztosítsanak a szociális otthonokban élőknek – mondta Kusovszky Imréné.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Idősügyi Tanács ülésén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)