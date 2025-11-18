Új arcok helyett régi balos háttérembereket állított hadrendbe Magyar Péter – közölte az Alapjogokért Központ

A Tisza jelöltjei hemzsegnek a régi baloldali elit embereitől, akik korábban Gyurcsány és Bajnai oldalán szolgálták a brüsszeli hatalmi érdekeket. Tőlük ma sem várhatunk mást, mint az uniós érdekek kiszolgálását – éppen ez Magyar Péter célja is – olvasható az Alapjogokért Központ bejegyzésében.

„A Tanács Zoltán-féle, Gyurcsány-korszakból ismert tanácsadói háttér, illetve a Momentumhoz köthető helyi politikusokkal szoros kapcsolatot ápoló új arcok megjelenése egyaránt arra utal, hogy a Tisza előválasztása valójában baloldali háziversennyé silányult” – írja a közösségi oldalán az Alapjogokért Központ.

„Magyar Péter nem új arcokat, hanem a régi háttérembereket tudta csak hadrendbe állítani

– ami nem meglepő: pártja látványosan szenved az elmúlt hónapok sorozatos botrányai nyomán. Az adóemelési tervek, a nyugdíjak megadóztatása és a sorkötelezettség bevezetése Ukrajna kedvéért mind a régi baloldali elitnek kedveznek, amely továbbra is az Európai Egyesült Államok álmát kergeti” – olvasható az Alapjogokért Központ bejegyzésében.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)