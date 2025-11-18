Több tízezer Otthon Start hitellel elérhető lakás építése kezdődik meg a következő hónapokban – jelentette be Panyi Miklós

A következő hónapokban több tízezer Otthon Start hitellel szerződhető lakás építése kezdődik meg – hangsúlyozta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára keddi Facebook-bejegyzésében. Az Országgyűlés a nap során elfogadta a társasházi építményi jog bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.

„A magyar lakáspiaccal az elmúlt években három fő probléma volt: kevés lakás épült, a kivitelezések lassan indultak, az új lakásokat pedig a fejlesztők drágán értékesítették. Mivel kevés számú, cserébe drága lakás épült, az ingatlanárak folyamatosan emelkedtek. Ennek az időszaknak vet véget az Otthon Start program, amely amellett, hogy több tízezer fiatal számára nyitja meg az otthonszerzés lehetőségét, felpörgeti a lakásépítések számát, gyorsítja azok elindulását, egyben korlátok közé szorítja a lakásárakat” – írta az államtitkár.

Mint kiemelte, a program sikeréhez szükség van egy kedvezményes, biztonságos és a fiatalok igényeire szabott hiteltermékre, ezt jelenti a fix 3 százalékos hitel.

„Ehhez olyan fejlesztők kellenek, akik vállalják, hogy 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt építenek lakásokat ezrével és tízezrével. Három hónap alatt már több tucat fejlesztő jelezte szándékát közel 40 ezer otthon startos lakás megépítésére. A sikerhez az is kell, hogy ezek a lakásfejlesztések a lehető leghamarabb elindulhassanak. Ezt a célt szolgálja a nemzetgazdasági kiemelés és a gyorsított engedélyezési eljárás, ennek jogszabályi kereteit és az eljárásrendjét megteremtettük” – közölte.

Panyi Miklós szerint mivel sokan attól félnek, hogy lemaradnak a program adta kedvezményekről, az is kell, hogy a fiatalok ne csak a használt vagy már elkészült lakásokra, hanem a még csak építés alatt álló lakásokra is fel tudják venni a fix 3 százalékos hitelt.

Ezt a célt pedig a társasházi építményi jog intézménye fogja szolgálni, az Otthon Start program következő fontos építőpillére.

„A társasházi építményi jog egy új és innovatív jogintézmény, amely minden eddiginél nagyobb biztonságot nyújt a folyamatban lévő beruházások során a vásárlók, a kivitelezők, valamint a hitelintézetek számára. A társasházi építményi jog révén a lakások már a tervasztalról is megvásárolhatóak úgy, hogy arra már a hitelszerződést, így a fix 3 százalékos hitelt is fel lehet venni. Ez az új jogintézmény az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés révén a tulajdonjoggal egyenértékű dologi jogi erővel minden korábbinál biztonságosabbá teszi az új lakások vásárlását, megbízható fedezetül szolgál a bankok számára, ezzel pedig már a fejlesztés korai szakaszában kiszámítható megrendelést biztosít a lakásfejlesztők számára. A társasházi építményi jog lesz ezért a lakásfejlesztések és az építőipar új motorja” – fogalmazott az államtitkár.

Arra is kitért, hogy az Otthon Start program keretében biztosított gyorsított engedélyezési eljárás harmadára szorítja az új lakásfejlesztések elindításához szükséges időt, a társasházi építményi jog pedig akár két, két és fél évvel korábbi időpontra hozza az újépítésű lakások adásvételi és hitelszerződésének megkötését.

Ez a két eszköz így összesen akár 2-3,5 évvel hozhatja közelebb az új lakásokra vonatkozó szerződések megkötését, a tervezőasztaltól a végleges adásvételi szerződés megkötésééig tartó időszak így hatodára, nyolcadára rövidül.

„Lakásfejlesztések tucatjainak megindulásával, a 1,5 millió forintos árkorlát alkalmazásával egy új korszak kezdődik a magyar lakáspiacon. A fiatalok számára készülő, megfizethető lakások tízezreinek a kivitelezése fog megindulni a következő hónapokban. Ez fordulatot, egy új időszámítást jelent a magyar építőipar és lakáspiac számára nemcsak az új lakások számának robbanásszerű bővülése miatt, hanem azért is, mert a folyamatosan bővülő újépítésű lakáskínálat egy új egyensúlyi állapotba hozza a lakásárakat is. Az új lakások tízezrei egyszerűen ki fogják árazni a használt lakáspiacot” – írta Panyi Miklós.

A társasházi építményi jog bevezetéséről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés kedden 156 igen, 0 nem és 16 tartózkodás mellett fogadta el.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu/Horváth Péter Gyula