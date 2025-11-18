Szuverenitásvédelmi Hivatal: Közel kétszázmillió forintnyi amerikai kormányzati pénzhez jutottak a Telex újságírói

A Szuverenitásvédelmi Hivatal által megismert dokumentumok rögzítik, hogy a Telex Akadémia elnevezésű projekt az Egyesült Államok külügyminisztériumához tartozó Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyek Hivatala (DRL) által biztosított mintegy 740 000 dollár (mintegy 245 millió forint) támogatásból valósult meg. A pénz túlnyomó része a Telex újságírói számára lett kifizetve – közölte a hivatal kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a hivatalos pénzügyi kimutatások szerint 334 800 dollár (mintegy 111 millió forint) közvetlenül bérköltségként került elszámolásra a szerkesztőség és a tulajdonosi kör számára, ami a teljes támogatás 45,2 százaléka.

A projekt „oktatási” célú keretének minősített 325 364 dollár (mintegy 108 millió forint) – amely papíron a tanárok és mentorok továbbképzését szolgálta – döntő része szintén a Telexhez kötődő vezetőknél és újságíróknál kötött ki – írták. Ebből 256 860 dollár (mintegy 86 millió forint) ugyancsak személyi juttatásként, fizetésként lett elszámolva – tették hozzá.

A közlemény szerint

a bérköltségként és személyi juttatásként elszámolt kifizetések együtt 591 660 dollárt tesznek ki,

ami a teljes támogatás 80 százaléka, vagyis mintegy 196 millió forint.

A dokumentumok szerint tehát

az amerikai külügyminisztériumi pénzek jelentős részét valójában a Telex vezetőinek és újságíróinak bérére költötték

– áll a hivatal közleményében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/David de la Paz)