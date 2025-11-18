Műsorújság
Orbán Viktor a Tisza Párt jelöltjeiről: Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?

Szerző: hirado.hu
2025.11.18. 08:43

| Szerző: hirado.hu
„Déjá vu. Újra itt van a nagy csapat” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt többszöri halasztás után közzétett lehetséges egyéni jelöltjeiről, akik között több MSZP-hez és Gyurcsány Ferenchez köthető név is felbukkant.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, többszöri halasztás után a párt honlapján megjelentek a Tisza lehetséges egyéni jelöltjei, akik között felbukkanak óbaloldali, MSZP-hez köthető, ismerős nevek is.

Pécsett (Baranya 01.) Ruzsa Diána lehet az egyik befutó jelölt, aki a korábban az MSZP-hez kötődő Ruzsa Csaba alpolgármesternek a húga. Ugyanebben a körzetben indul Járosi Péter is, aki korábban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatójaként dolgozott a Gyurcsány-kormány idején. Emellett a Mohács központú választókerületben indul Rózsahegyi Áron, aki annak a VAN Közéleti Egyesületnek az önkormányzati képviselője, amelyet többek között Puch Laszló egykori szocialista pártpénztárnok vejének, Csorbai Ferenc neve fémjelez.

A miniszterelnök közösségi oldalán kifejtette, mi várna az országra, ha Magyar Péter és az említett óbaloldali jelöltjei kerülnének hatalomra.

„Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz”

írta, majd hozzátette: „Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak.”

Végezetül feltette a kérdést:

„Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor

