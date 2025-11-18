Orbán Viktor a Tisza Párt jelöltjeiről: Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, többszöri halasztás után a párt honlapján megjelentek a Tisza lehetséges egyéni jelöltjei, akik között felbukkanak óbaloldali, MSZP-hez köthető, ismerős nevek is.
Pécsett (Baranya 01.) Ruzsa Diána lehet az egyik befutó jelölt, aki a korábban az MSZP-hez kötődő Ruzsa Csaba alpolgármesternek a húga. Ugyanebben a körzetben indul Járosi Péter is, aki korábban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatójaként dolgozott a Gyurcsány-kormány idején. Emellett a Mohács központú választókerületben indul Rózsahegyi Áron, aki annak a VAN Közéleti Egyesületnek az önkormányzati képviselője, amelyet többek között Puch Laszló egykori szocialista pártpénztárnok vejének, Csorbai Ferenc neve fémjelez.
A miniszterelnök közösségi oldalán kifejtette, mi várna az országra, ha Magyar Péter és az említett óbaloldali jelöltjei kerülnének hatalomra.
„Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz”
– írta, majd hozzátette: „Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak.”
Végezetül feltette a kérdést:
„Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”
Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor