Olyan jelöltet indítana a Tisza Párt Miskolcon, aki az előző választáson 55 vokssal lett a 4. Sajószentpéteren

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Magyar Péter bejelentette, elindult a Tisza Párt jelöltállítási folyamata. Az is kiderült, hogy az előző országgyűlési választáson alulmaradó baloldali összefogás előválasztási gyakorlatához hasonló módon fogják kiválasztani, hogy egy adott körzetben a három képviselőjelölt-jelölt közül végül ki méretheti meg magát a Tisza színeiben. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyelőre csak hat terület jelöltaspiránsainak nevét hozták nyilvánosságra, a hetedik választókörzet tekintetében nem tudni még, hogy kik közül kerülhet majd ki a párt egyéni jelöltje.

Miskolcon az 01. választókerületben Juhász Roland, Zemenszky Kitti és Nádler Miklós közül kerülhet ki az ellenzéki párt jelöltje. Az Igazságügyi Minisztérium miskolci származású államtitkára a közösségi oldalán reagált a Tisza jelöltállítási folyamatának helyi fejleményeire.

„Kedves miskolciak! Szerintetek karaktergyilkoss ág, ha megírom, hogy a Tisza olyan képvisel őjel öltet ajánl a miskolciaknak, aki 2024-ben 55 szavazattal negyedik lett egy sajószentpéteri önkormányzati választáson?”

– vetette fel a kérdést Nádler Miklós kapcsán közösségi oldalán Répássy Róbert.

Kiemelt kép: Juhász Roland, Zemenszky Kitti és Nádler Miklós, a Tisza jelöltaspiránsai az egyik miskolci választókerületben (Kép forrása: Facebook)