Navracsics Tibor: A politika fontos eleme a hétköznapoknak, de nem élet-halál kérdése

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a reményét fejezte ki, hogy a ma rendezett Élhetőségi konferencián közelebb jutunk ahhoz, hogy valóban az egyik legélhetőbb ország vagyunk Európában.

Mindennapjaink minősége, közösségeink jövője és környezetünk fenntarthatósága ma különösen időszerű. A világ városai, települései, sőt közösségei egyre összetettebb kihívásokkal néznek szembe. A klímaváltozás, a társadalmi különbségek, a gazdasági átalakulások mind arra késztetnek bennünket, hogy újra feltegyük a kérdést: „Mitől élhető egy hely, egy közösség, egy élet?” – tette fel a kérdést ma az Élhetőségi konferencián Navracsics Tibor mesterséges intelligenciával „színpadra” állított avatárja.

Az MI-Navracsics Tibor a Larus Rendezvényközpontban arról beszélt: mindenki másként határozza meg, valaki számára a biztonságot jelenti, másnak a zöld környezetet, megint másnak a jó közlekedést, a kulturális életet, vagy éppen azt, hogy a gyermekei itt nőhetnek fel méltó körülmények között. Az élhetőség lényege az ember és környezete közötti harmónia…. Meggyőződésem, hogy az élhetőség nem csupán a jövő kihívása, hanem a jelen feladata is. Az, hogy milyen környezetet teremtünk ma, alapvetően meghatározza, milyen életminőséget hagyunk a következő generációkra, és ebben mindannyiunknak van szerepe, a döntéshozóknak éppúgy, mint a lakóknak, a szakembereknek éppúgy, mint a mindennapi embereknek. Kívánom, hogy ez a konferencia legyen a közös gondolkodás, a nyitottság és az együttműködés fóruma – hangoztatta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter avatárja a rendezvényen.

„Nem azért öltöztem másik ruhába.”

Aztán a már élőben a színpadra lépő „biológiai” Navracsics Tibor a konferencián a köszöntő beszédében azt mondta: az avatárja „kiválóan demonstrálja, hogy annyira még nem kell félnünk a mesterséges intelligenciától, hogy összetéveszthetőrk lennének.”

„Nem azért öltöztem más ruhába most, hogy meg lehessen különböztetni magamat saját magamtól” – tréfált –, „de talán a hang és a gesztikuláció is látszik, hogy van még fejlődnivaló. Azt is láthatjuk, hogy el lehet gépiesíteni a politikusok mondanivalóját. Simán elmegy, ha ez most itt véget ért volna, ennek udvariasan tapsoltak volna, és a konferenciának ez is itt része lett volna” – hangoztatta.

E ponton a miniszter hangsúlyozta: fontosnak tartotta, hogy a konferencia megnyitója ne politikusok által történjen, „ne mi szólaljunk meg először. Van Magyarországon egy tévhit, miszerint bármi megoldandó probléma van, akkor azt a politikának kell megoldania. Ráadásul a politikusok örömmel szegődnek erre a feladatra. Tucatjával láthatunk minden nap olyan politikusokat, akik biztosítanak minket arról, hogy ők mindent meg tudnak oldani. Így az élhetőség is a politika dolga. Ha nem vagyunk élhetők, akkor azért nem vagyunk élhetők, mert a politika rossz, és majd ha a politika jó lesz, akkor élhető lesz az ország” – ismertette ezt a tipusú gondolkodást.

Előtte Urgon Zsolna, Gundel Takács Gábor és György László beszélt

De mint mondta, ő azért tartotta fontosnak, hogy negyediknek szóljon, mert szerinte „nagyjából ez azt a fontossági sorrendet is kijelöli, ami az életben létezik: az író, a kommunikációs szakember, újságíró és a közgazdász után a politikus is hozzátehet valamit az élhetőséghez” – jelentette ki, utalva arra, hogy előtte Ugron Zsolna író, Gundel Takács Gábor újságíró, műsorvezető, valamint György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos szólalt fel a rendezvényen.

Navracsics Tibor kijelentette: a politika nem omnipotens, nem tud mindent elintézni.

„A politika nem kell, hogy a legfontosabb legyen az életünkben. Azok a boldog emberek, azok az élhető közösségek, ahol a politika egy fontos eleme a hétköznapoknak, a közügyekről folyó vitáknak, de nem élet és halál kérdése.”

A miniszter szerint nem ez dönti el azt, „hogy kivel barátkozom, hogy kit tekintek magamnak társnak, hogy hogyan élem az életemet, hogy hogyan öltözöm, hogy kiket szeretek, milyen művészeti alkotásokat, milyen irányzatot, mi tetszik, mi nem. Nem kell kényszeresen mindentől elhatárolódnom, és nem kell mindennel kényszeresen azonosulnom, hanem tudom élni az életemet politikusként, családapaként, kertészként, kerékpárosként, autóvezetőként, bélyeggyűjtőként, vadászként, ki hogyan akarja” – jelentette ki a miniszter.

Az egyik legélhetőbb ország legyünk Európában!

„Éppen ezért az avatár Navracsics után a biológiai Navracsics azt mondja: én abban bízom, hogy az érhetőségi konferencia is kinyitja a teljes spektrumát az élhetőségnek. Ahol a politikának is van helye, de korántsem a legfontosabb helye” – mondta a miniszter. A legfontosabb az embernek az élhetőség, „hogy érezzük jól magunkat, hogy találjuk meg a helyünket az életben, hogy a közösségeinkben is találjuk meg a helyünket és a közösségeink is találják meg a helyünket” – mutatott rá Navracsics Tibor.

Végül a köszöntő beszédét azzal zárta:

ő abban bízik, hogy a konferencián egy lépéssel közelebb jutnak ahhoz, „hogy valóban az egyik legélhetőbb ország vagyunk Európában.”

„Ezt az ambíciót semmiképpen sem adnám föl. Választási kampány ide vagy oda, tél, tavasz, nyár ide vagy oda, remélem, jövő ősszel tudjuk folytatni a párbeszédet és a beszélgetést is” – hangoztatta Navracsics Tibor a konferencián.

