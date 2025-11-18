Műsorújság
Nagy többséggel fogadta el a parlament az adócsökkentésről szóló Orbán-csomagot

2025.11.18. 19:46

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 11 pontos csomagot mutatott be, amely 80-90 milliárd forintnyi adócsökkentést és egyszerűsítést jelent.

A vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló csomagot az Országgyűlés kedden, kivételes eljárásban 167 igen szavazatával fogadták el – számolt be az Index.hu. A portál pontokba szedte az adócsökkentő intézkedéseket.

  • Alanyi áfamentesség emelése:  2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, és 2027-ben, valamint 2028-ban tovább nő.
  • Átalányadózás módosítása: 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek.
  • A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapját.
  • Bővül a kisvállalkozói kör, így további 4000-5000 vállalkozó kerülhet be ebbe a kategóriába.

  • Barnamezős beruházások támogatása. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
  • Az energiaellátóknak is adókedvezményt kapnak az infrastruktúra korszerűsítésére. A kormányfő szerint ugyanis a magyar ipar több, magas profitot termelő szektora különadót fizet, de szükség van nagy infrastrukturális beruházásokra is.
  • Emelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, ez 3500 vállalkozást érint.
  • A jövedékiadó-emelés elhalasztása. Fél évvel tolják el az üzemanyagok jövedékiadó-emelését.
  • Csökkentik az adminisztrációs terheket, a társasági adóelőleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, ami 20 ezer cégnek jelent kedvező változást.

  • Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, ami 10 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget.
  • 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális adócsökkentést vezetnek be: a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és a szochobevallás negyedévesre csökken.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (Kép forrása: Orbán Viktor közösségi oldala)

