Nagy többséggel fogadta el a parlament az adócsökkentésről szóló Orbán-csomagot

A vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló csomagot az Országgyűlés kedden, kivételes eljárásban 167 igen szavazatával fogadták el – számolt be az Index.hu. A portál pontokba szedte az adócsökkentő intézkedéseket.
- Alanyi áfamentesség emelése: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, és 2027-ben, valamint 2028-ban tovább nő.
- Átalányadózás módosítása: 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek.
- A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapját.
- Bővül a kisvállalkozói kör, így további 4000-5000 vállalkozó kerülhet be ebbe a kategóriába.
- Barnamezős beruházások támogatása. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
- Az energiaellátóknak is adókedvezményt kapnak az infrastruktúra korszerűsítésére. A kormányfő szerint ugyanis a magyar ipar több, magas profitot termelő szektora különadót fizet, de szükség van nagy infrastrukturális beruházásokra is.
- Emelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, ez 3500 vállalkozást érint.
- A jövedékiadó-emelés elhalasztása. Fél évvel tolják el az üzemanyagok jövedékiadó-emelését.
- Csökkentik az adminisztrációs terheket, a társasági adóelőleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, ami 20 ezer cégnek jelent kedvező változást.
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, ami 10 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget.
- 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális adócsökkentést vezetnek be: a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és a szochobevallás negyedévesre csökken.
