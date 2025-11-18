Nagy többséggel fogadta el a parlament az adócsökkentésről szóló Orbán-csomagot

Orb án Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 11 pontos csomagot mutatott be, amely 80-90 milliárd forintnyi adócsökkentést és egyszer űs ítést jelent.

A vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló csomagot az Országgyűlés kedden, kivételes eljárásban 167 igen szavazatával fogadták el – számolt be az Index.hu. A portál pontokba szedte az adócsökkentő intézkedéseket.

Alanyi áfamentesség emelése: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, és 2027-ben, valamint 2028-ban tovább n ő.

Átalányadózás módosítása: 2027-ben 50 százalékra emelik a költséghányadot, 2028-ról még egyeztetnek.

A f ő állású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapját.

B őv ül a kisvállalkozói kör, így további 4000-5000 vállalkozó kerülhet be ebbe a kategóriába.

Barnamez ős beruh ázások támogatása. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.

Az energiaellátóknak is adókedvezményt kapnak az infrastruktúra korszer űs ítésére. A kormányf ő szerint ugyanis a magyar ipar t öbb, magas profitot termel ő szektora k ülönadót fizet, de szükség van nagy infrastrukturális beruházásokra is.

Emelik a kiskereskedelmi adó határsávjait, ez 3500 vállalkozást érint.

A jövedékiadó-emelés elhalasztása. Fél évvel tolják el az üzemanyagok jövedékiadó-emelését.

Csökkentik az adminisztrációs terheket , a társasági adóel őleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, ami 20 ezer cégnek jelent kedvez ő v áltozást.

Megemelik a mikrogazdálkodók egyszer űs ített beszámolójának értékhatárát, ami 10 ezer vállalkozásnak jelent könnyebbséget.

80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális adócsökkentést vezetnek be: a NAV automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és a szochobevallás negyedévesre csökken.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (Kép forrása: Orbán Viktor közösségi oldala)