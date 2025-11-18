Már paneláron is lehet új lakást venni Budapesten az ingatlan.com szerint

Már paneláron is lehet új lakást venni Budapesten, a főváros XV. kerületében megjelent otthon startos újlakás-dömping miatt már most is közel azonos, 1,2 milliós négyzetméteráron érhetők el a használt panellakások és az új lakások is a kínálatban, Rákospalotán 1250 lakás építését tervezik, aminek jelentős része megfelel az Otthon Start program feltételeinek – közölte az ingatlan. com kedden az MTI-vel.

Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint Rákospalota különböző részein a panellakások átlagos négyzetméterára 1,1–1,3 millió forint között mozog. Az ingatlanhirdetési portál kínálatában pedig már láthatók azok az otthon startos lakások is, amiket átlagosan ennyiért hirdettek meg eladásra. A XV. kerületi Novus Liget és Szilas Liget lakóparkokban legalább 3-4 ezer lakás készülhet el a következő években, amiből több mint ezret már most is értékesítenek.

A közlemény szerint ha a vásárlók azt látják, hogy új lakást már ugyanannyiért kaphatnak, mint egy panellakást, akkor az elmozdíthatja a keresletet a modernebb ingatlanok irányába, és lépéskényszerbe hozhatja az eladókat is.

Ez a folyamat a XV. kerületben már elindult, és könnyen lehet, hogy árkorrekciót hoz a peremkerületi lakáspiacon – hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben.

Kitértek arra, hogy a nemrég megjelent tervek szerint Újbudán is jelentős mennyiségű otthon startos lakás épülhet. A XI. kerület különböző városrészeiben összesen 2200 lakást adhatnak át a kiemeltnek nyilvánított beruházások keretében.

Az újbudai panellakások átlagos négyzetméterára már most is 1,46 millió forintnál jár, így a legfeljebb 1,5 milliós négyzetméteráron elérhető otthon startos új lakások egy jelentős része a paneleknél is olcsóbban lesz megvásárolható

– emelte ki az ingatlan.com szakértője.

Balogh László szerint a helyzet további két tényező miatt különösen is érdekes, egyrészt a XI. kerület a főváros egyik prémium lokációjának számít, másrészt pedig a fővárosi otthon startos beruházások közül több is rendelkezik rozsdaövezeti besorolással, aminek köszönhetően a vevők vissza tudják igényelni az új lakások 5 százalékos áfáját. Ez további több millió forintos visszatérítést jelenthet az első lakásvásárlók számára.

Az ingatlan.com szakembere a közleményben jelezte, ritkán előforduló és már középtávon sem fenntartható jelenség, hogy a piacon külön értékkategóriát képviselő ingatlanok azonos áron érhetők el a vevők számára. Az új építésűek pedig a lakáspiac prémium termékei közé tartoznak különösen a panelekhez képest.

A szakértő úgy látja, ha a most előkészítés alatt álló beruházások ütemesen haladnak, 2027-re akár több évtizedes rekord dőlhet meg az új lakások átadásában. Az utolsó jelentős lakásépítési hullám 2004–2005-ben zajlott, amikor több mint 40 ezer új lakás épült Magyarországon.

Kiemelt kép: Ingatlanpiaci építkezés 2023. 07. 21. (Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula)