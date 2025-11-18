Magyar Péternek nem sikerült teljesítenie ígéretét, Baranyában az MSZP bevette a Tiszát

Korábbi ígéretével ellentétben mégis indít óbaloldali egyéni jelölt-jelölteket Magyar Péter. Többszöri halasztás után a párt honlapján megjelentek a Tisza lehetséges egyéni jelöltjei, akik között pár ismerős név is felbukkant.

Baranya vármegyében több olyan személy is feltűnt a jelöltek között, akik korábban a baloldalhoz kötődtek.

A Mandiner példaként említi Pécsett (Baranya 01.) Ruzsa Diánát, aki az egyik befutó jelölt lehet. Ő Ruzsa Csaba alpolgármester húga, aki korábban az MSZP-hez kötődött.

Ugyanebben a körzetben indul Járosi Péter is, aki korábban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatójaként dolgozott a Gyurcsány-kormány idején.

Másik példa a Mohács központú választókerületben található, ahol Rózsahegyi Áron számít az egyik esélyes jelölt-jelöltnek. Ő annak a VAN Közéleti Egyesületnek az önkormányzati képviselője, amelyet többek között Puch Laszló egykori szocialista pártpénztárnok vejének, Csorbai Ferenc neve fémjelez. Csorbai korábban az MSZP színeiben volt Mohács polgármestere, a 2020-as polgármester-választást elveszítette a Fidesz–KDNP által indított Pávkovics Gáborral szemben.

2024-ben már a VAN álcivil szervezet színeiben indult újra, ahol megint alulmaradt, azonban a baloldali jelölő szervezet jelöltjeként bekerült a közgyűlésbe – írja a Mandiner. Rózsahegyi Áron így most a Tisza Párt lehetséges jelöltjeként szerepel a választókerületben.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)