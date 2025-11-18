Karambolozott egy kisbusz és egy kamion az M1-esen, lezárták a sztrádát egy szakaszon – FRISSÍTVE

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát a 145-ös kilométernél kedden délután – közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Nem sokkal később kiderült, hog az M0-s autóutat is le kellett zárni Kistarcsával.

Kisbusz és kamion karambolozott a sztrádán Lébény és Mosonmagyaróvár között.

A tűzoltók kiszabadítottak a kisbuszból egy embert. Mentőhelikopter érkezik a helyszínre, a sztrádát teljes szélességében lezárták

– tudatták.

Nagytarcsánál az M0-s autóutat kellett lezárni egy másik baleset miatt, több kilométeres a torlódás

Lezárták az M0-s autóútnak az M1-es autópálya felé vezető oldalát, miután Nagytarcsa térségében az oldalára borult egy fahulladékot szállító kamion kedden délután, és üzemanyag folyt az útburkolatra – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.

A baleset az autóút 55-ös kilométerénél történt, a sérült jármű két sávot foglalt el.

A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, a mentőszolgálat és a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult a helyszínre – írták.

Az Útinform a honlapján azt közölte, hogy a baleset miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az autóút 55-ös kilométerénél elterelik a járműveket.

Kiemelt kép: Az M1-es autópálya egy szakasza (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)