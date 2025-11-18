Karambolozott egy kisbusz és egy kamion az M1-esen, lezárták a sztrádát egy szakaszon – FRISSÍTVE

Kisbusz és kamion karambolozott a sztrádán Lébény és Mosonmagyaróvár között.
A tűzoltók kiszabadítottak a kisbuszból egy embert. Mentőhelikopter érkezik a helyszínre, a sztrádát teljes szélességében lezárták
– tudatták.
Nagytarcsánál az M0-s autóutat kellett lezárni egy másik baleset miatt, több kilométeres a torlódás
Lezárták az M0-s autóútnak az M1-es autópálya felé vezető oldalát, miután Nagytarcsa térségében az oldalára borult egy fahulladékot szállító kamion kedden délután, és üzemanyag folyt az útburkolatra – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.
A baleset az autóút 55-ös kilométerénél történt, a sérült jármű két sávot foglalt el.
A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, a mentőszolgálat és a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult a helyszínre – írták.
Az Útinform a honlapján azt közölte, hogy a baleset miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az autóút 55-ös kilométerénél elterelik a járműveket.
Kiemelt kép: Az M1-es autópálya egy szakasza (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)