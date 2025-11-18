Gyurcsány Ferenc államtitkára, Bajnai Gordon kabinetfőnöke mutatta be a Tisza jelöltjeit

Mint írtuk, a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott jelöltek között olyanok szerepelnek, akik korábban az MSZP-hez kötődtek vagy a baloldali-liberális oldalon tevékenykedtek.
Kapcsolódó tartalom
Pécsett Ruzsa Diána indul, ő Ruzsa Csaba alpolgármester testvére, aki korábban az MSZP-hez kötődött. Ugyanebben a körzetben Járosi Péter is jelölt, aki a Gyurcsány-kormány idején a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt. A Mohács központú választókerületből pedig Rózsahegyi Áron indul, aki a VAN Közéleti Egyesület önkormányzati képviselője, az egyesületet korábban az MSZP-s Csorbai Ferenc neve fémjelezte.
A Tisza Párt és a korábbi baloldali-liberális szereplők közötti kapcsolat újabb jeleként pedig kedd este Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke mutatta be a párt jelöltjeit a Partizán műsorában.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Szigetvári Viktor (Forrás: YouTube/Partizán)