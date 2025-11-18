Erste: Az új lakáshitelek 70 százalékát az Otthon Start programban igénylik

Az Erste Banknál szeptemberről októberre közel a két és félszeresére ugrott az új lakáshitelek volumene az Otthon Start programnak köszönhetően, a támogatott konstrukció indulása óta az új lakáshitelek 70 százaléka otthon startos – közölte a pénzintézet kedden az MTI-vel.

A bank adatai szerint a hitelfelvevők 60 százaléka 35 évesnél fiatalabb, az átlagos hitelösszeg közel 36 millió forint. Minden 4. Otthon Start lakáshitelhez kapcsolódik valamilyen egyéb hitel vagy állami támogatás – a leggyakrabban Babaváró hitellel növelik mozgásterüket az ügyfelek. A támogatott programban rejlő lehetőségeket a magasabban képzett ügyfelek ismerték fel a leggyorsabban – hasonló történt korábban, a Babaváró hitelnél is. Az Ersténél az első két hónapban befogadott új, támogatott lakáshitelek esetében az ügyfelek 68 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel – közölték.

Az Erste ügyfelei tízből kilenc esetben használt lakást vásárolnak Otthon Start hitelből, a kölcsönök negyedét 10 százalékos önerő mellett veszik fel. Adóstársat nagyjából minden második ügyletnél vontak be – elsősorban a házastársat.

Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese a közleményben kifejtette: az Otthon Start program bevezetésének köszönhetően még gyorsabban bővül idén a lakáshitelezés,

az Erste az idei első kilenc hónapban 30 százalékkal több új lakáshitelt folyósított, mint egy évvel korábban úgy, hogy ebben az adatban még érdemben nincs benne az új, támogatott konstrukció hatása.

Az Otthon Start ugyan szeptemberben indult, ám ez még inkább a hitelkérelmek befogadásának időszaka volt, a folyósítás októbertől pörgött fel – tette hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)