Dmitrij Medvegyevvel egyeztetett Kárpátalja sorsáról a Mi Hazánk elnöke

Dmitrij Medvegyevvel, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa elnökhelyettesével, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, frakcióvezetője.

A politikus közösségi médiaoldalán kedden közzétett bejegyzésében hasznosnak nevezte a beszélgetést, amely után Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. A dokumentum részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának, de az ukrán parlament – a nemzetközi jogot megsértve – a mai napig nem ratifikálta a nép döntését. „Másrészt a magyarokat és ruszinokat érő jogsértéseket soroltam fel” – írta a Mi Hazánk politikusa.

Hangsúlyozta:

a béketárgyaláson Kárpátalja státuszáról és az ott élő magyarok és ruszinok ügyéről is tárgyalni kell.

Javaslom, hogy mostantól kizárólag az alapján válasszunk barátot, szövetségest, hogy ki hogyan áll a magyarok számára fontos ügyekhez – fogalmazott.

Toroczkai László X-bejegyzésében azt közölte: az amerikai nagykövetségnek postai úton juttatta el ugyanezt a dokumentumot, „van esély rá, hogy továbbítják Washingtonba.” Hozzátette: az ügyben az ukránok válaszra sem méltatták.

Kiemelt kép: Budapest, 2024. március 18. Torockai László, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. március 18-án. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)