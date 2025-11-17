Veszélyes mérges kígyó bukkant fel Sátoraljaújhely és Zsolna környékén

Különleges hüll őket regisztr áltak a természetjárók az év folyamán, számos kígyóészlelés történt Magyarországon.

A kifejezetten kétéltűek és hüllők regisztrálására szolgáló térképen szerencsére rákosi vipera nem került bejegyzésre, azonban

Sátoraljaújhelynél felt űnt egy keresztes vipera és Zsolna környékér ől is jelentettek egy él ő p éldányt

– számolt be a Bama.hu.

Keresztes viperát észleltek a határhoz közelében. Fotó forrása: herpterkep.hu

Baranya vármegyében a népszerű fali gyíkon túl vízisikló, rézsikló és erdei sikló észlelés is előfordult párszor. Sumony térségében egy gyönyörű dunai tarajosgőtét is feljegyeztek, amelyből csupán tizenhatot regisztráltak az év során az egész ország területén. A kígyók között is rengeteg alfaj létezik, és akadnak köztük veszélyes fajták is, de

szerencsére a Magyarországon leggyakrabban el őfordul ó fajták, például vízi-, réz, kockás és erdei sikló semmi veszélyt nem jelentenek,

ám a velük való találkozás félelmet kelthet az emberben.

Kiemelt kép: Európai keresztes hím vipera (Fotó: Shutterstock)