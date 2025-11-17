Műsorújság
Veszélyes mérges kígyó bukkant fel Sátoraljaújhely és Zsolna környékén

Szerző: hirado.hu
2025.11.17. 16:01

| Szerző: hirado.hu
Különleges hüllőket regisztráltak a természetjárók az év folyamán, számos kígyóészlelés történt Magyarországon.

A kifejezetten kétéltűek és hüllők regisztrálására szolgáló térképen szerencsére rákosi vipera nem került bejegyzésre, azonban

Sátoraljaújhelynél feltűnt egy keresztes vipera és Zsolna környékéről is jelentettek egy élő példányt

– számolt be a Bama.hu.

Keresztes viperát észleltek a határhoz közelében. Fotó forrása: herpterkep.hu

Baranya vármegyében a népszerű fali gyíkon túl vízisikló, rézsikló és erdei sikló észlelés is előfordult párszor. Sumony térségében egy gyönyörű dunai tarajosgőtét is feljegyeztek, amelyből csupán tizenhatot regisztráltak az év során az egész ország területén. A kígyók között is rengeteg alfaj létezik, és akadnak köztük veszélyes fajták is, de

szerencsére a Magyarországon leggyakrabban előforduló fajták, például vízi-, réz, kockás és erdei sikló semmi veszélyt nem jelentenek,

ám a velük való találkozás félelmet kelthet az emberben.

Kiemelt kép: Európai keresztes hím vipera (Fotó: Shutterstock)

