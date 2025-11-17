Trump-hatás: 8-ról 10 százalékpontra nőtt a Fidesz előnye

A magyar kormány amerikai látogatása láthatóan megmozgatta a kormánypártok szavazótáborát a Magyar Társadalomkutató felmérése szerint a Fidesz–KDNP előnye a Tisza Párttal szemben a korábbi 8-ról 10 százalékpontra emelkedett. Az aktív pártválasztók fele jelenleg a kormánypártokra szavazna, míg a Tisza Párt 40 százalékos támogatottságot érne el. A két nagy párton kívül továbbra is egyedül a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe.

Az intézet november 13–14-én végzett telefonos felmérése szerint a Fidesz–KDNP ismét elérte az 50 százalékos támogatottsági szintet, ami fontos politikai mérföldkő. Az adatok azt mutatják, hogy a választók jelentős része diplomáciai sikerként értékelte a kormány amerikai útját, amely hozzájárult a kormánypárti tábor aktivizálódásához. A Tisza Párt továbbra is 40 százalékon áll:

a korábbi baloldali pártok rovására történt erősödés után nem tudott új, szélesebb választói rétegeket megszólítani, ugyanakkor mára a baloldali politikai térfél egyetlen meghatározó szereplőjévé vált.

A két nagy párton túl csak a Mi Hazánk lépné át a parlamenti küszöböt, 5 százalékos eredménnyel. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt 3, a Demokratikus Koalíció 2 százalékon áll, így egyikük sem került közelebb a bejutáshoz. Az egyéb pártok összesen a szavazók 1 százalékát tudnák megszólítani.

Forrás: Magyar Társadalomkutató

A rendelkezésre álló adatok alapján a magyar választók többsége továbbra is a Fidesz–KDNP mögött sorakozik fel. A Magyar Társadalomkutató mérései szerint az elmúlt hónapok fejleményei elsősorban a kormánypártoknak kedveztek: az előnyük 8-ról 10 százalékpontra nőtt, ismét két számjegyűvé vált. A közelmúlt egyik legnagyobb közéleti eseménye a kormány washingtoni találkozója volt, amelyen sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Emellett széles érdeklődés övezte a háromgyermekes anyák számára bevezetett szja-mentességet és az új, 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel-programot is, amelyek mind kedvező kommunikációs lehetőséget kínálnak a kormánypártoknak.

Ezzel párhuzamosan a Tisza Párt nyár vége óta több belső és külső kihívással szembesül: több, a párthoz kapcsolódó szereplőt érintő botrány került nyilvánosságra, miközben az idő előtt kiszivárgott adó- és nyugdíjpolitikai elképzelések kedvezőtlen fogadtatásban részesültek. A szervezetépítés sem a tervezett ütemben halad: a szeptember 30-ra bejelentett jelöltállítást elhalasztották, és a párt máig nem tudott olyan politikusi csapatot felmutatni, amely enyhítené a mozgalom egyemberes jellegére vonatkozó kritikákat.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)