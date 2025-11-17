Szijjártó Péter: A Tisza Párt küldetése a háborúval és a migrációval szembeni magyar ellenállás letörése

Brüsszel a markába tartja Magyar Pétert, ennek megfelelően az a Tisza Párt küldetése, hogy felszámolja Magyarország ellenállását az ukrajnai háborúval és az illegális migrációval szemben is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető az Igazság órája című online műsorban kifejtette, hogy súlyos veszélyek leselkednek hazánkra, és a kormány részéről napi küzdelmet igényel az ukrajnai háború és az illegális migráció távol tartása.

„Az a tény, hogy Magyarországot nem tudják belerángatni a háborúba, nem magától értetődő, az nem természetes, az nem áll elő anélkül, hogy ne tennénk érte, ahogy az sem természetes, hogy nincsenek illegális migránsok Magyarországon. Mert ha Brüsszel akarata érvényesülne, akkor illegális migránsok tízezrei grasszálnának Magyarországon, de mi nap mint nap küzdünk azért a politikában, a határőreink meg a déli határon, hogy ne is jöhessenek be illegális migránsok” – figyelmeztetett.

„Azért nincs Magyarországon háború, azért nincs Magyarországon migráció, mert a nemzeti kormány napi szinten küzd annak érdekében, hogy ne tudjanak minket belerángatni a háborúba, s ne jöhessenek be az illegális migránsok”

– folytatta.

„Brüsszel elhatározta, hogy a háborút Ukrajnában megvívja (…) Erről is szólnak a nyilatkozatok, hogy le kell győzni Oroszországot, Ukrajnának győznie kell, ez a mi háborúnk, Ukrajna minket véd. Ezek a süket szövegek mind arról szólnak, hogy az Európai Uniónak igenis be kell szállni ebbe a háborúba. És jelenleg az tartja féken ezeket az esztelen folyamatokat, hogy van egy kormány, a magyar kormány, egy nemzeti és szuverén kormány, amely ellentart ennek, s nem engedi, hogy belerángassák a háborúba” – mondta.

„Nap mint nap jönnek a provokációk, nap mint nap próbálnak minket belehúzni a háborúba. És ugyanez van a migráció kapcsán is. Át akarják erőltetni a migrációs paktumot. Azt akarják, hogy még inkább szét lehessen szórni az illegális migránsokat Európában. Arra kényszerítenek minket, hogy mi napi egymillió eurót fizessünk azért, mert nem engedjük be az illegális migránsokat” – emelte ki.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Brüsszelből „megtalálták azt a magyarországi szereplőt is, aki majd ezt nekik végrehajtja, hogyha ne adja a Jóisten kormányra kerül.”

„Megtalálták azt a szereplőt, akit fognak, akit a markukban tartanak, akit zsarolni tudnak egy mentelmi joggal annak érdekében, hogy ezt a magyar ellenállást, a háborúval szembeni magyar ellenállást és a migrációval szembeni magyar ellenállást felszámolja” – jelentette ki.

„És nyilvánvalóan ez a szereplő nem fogja nyíltan hirdetni, hogy bele kell vinni a háborúba az országot, viszont azért az elszólások csak megtörténnek, hiszen fegyelmezetlenek, tapasztalatlanok, szertelenek: sorkatonaságról szóló nyilatkozat, ukrajnás pólók, európai néppárti tagság” – sorolta.

„A Tisza Pártnak az a küldetése, hogy a magyar ellenállást a háborúval szemben és a magyar ellenállást a migrációval szemben felszámolja. Ezért nem szabad engedni, hogy kormányra kerüljenek”

– szögezte le.

A miniszter sérelmezte, hogy Brüsszelt és a nyugat-európai politikusokat nem érdekli, hogy hány ukrán veszik még oda, hogy mekkora lesz a pusztítás, milyen súlyos az eszkalációs kockázat, nem érdekli őket a harmadik világháború felsejlő rémképe.

Emellett „nagyon nagyvonalúan szemet hunynak afelett, hogy kiderült, Ukrajnában egy háborús maffia elviszi az odaküldött pénz egy jelentős részét.”

„Az a Brüsszel, amely állítólag a korrupcióellenes küzdelem netovábbja a nemzetközi politikában” – fogalmazott.

„A brüsszeli liberális mainstream uralja még mindig az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot, és ennek következtében uralja az európai politikának egy jelentős részét. És a liberális mainstream miatt küldtek euró tízmilliárdokat a háborús maffiának, miattuk hosszabbodott meg a háború, s miattuk kell rettegni a kontinensnek az illegális migránsoktól, ugyanis ha valaki végigsétál ma egy nagyobb nyugat-európai főváros sétálóutcáján, akkor gyakorlatilag nem lát helyi embert, ez a helyzet” – összegzett.

