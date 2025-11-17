Orbán Viktor: Egy álommal kevesebbel ébredtünk, de önsajnálatból nem lehet megélni

Egy álommal kevesebbel ébredtünk ma – írta Orbán Viktor közösségi oldalán a magyar labdarúgó-válogatott vasárnapi veresége után, amivel nem jutott tovább a csapat a vb-selejtezőn. A miniszterelnök ugyanakkor leszögezte, hogy a magyar kisvállalkozók számára mégis jó nap következik.

Mint ismert, a magyar labdarúgó válogatott 3-2-es vereséget szenvedett Írország legjobbjai ellen, amivel véget ért nemzeti tizenegyünk számára a világbajnoki selejtezősorozat. A fájdalmas búcsúra reagálva a miniszterelnök a következőt írta: „Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma.”

Azonban hangsúlyozta, hogy a csalódottság ellenére nem szabad elmerülni a bánatban.

„Hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki hétfő délelőttre nagy bejelentéseket ígért a magyar kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban.