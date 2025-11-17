Orbán Viktor az MKIK-val kötött megállapodásról: Tizenegy pontot fogadtunk el a kkv-k érdekében

Mint a kormányfő elmondta, Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen.
Az adópolitikáról közölte, lehetséges folytatni ezt a gazdaságpolitikát, még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihízni magunkat. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy rossz hatása van az országra, de ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni – szögezte le. „A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk” – fogalmazott.
A tizenegy pont a következő:
- Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét
- Emelik az átalány adózók általános költséghányadát
- Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szociális hozzájárulás alapját, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterheit
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházást
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre
- Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt
- A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra
- Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre
„Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek” – közölte Orbán Viktor, aki elárulta, lesznek még ilyen megállapodások.
Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (MKIK) arról beszélt, hogy a most bejelentett intézkedéseket komoly közös munka előzte meg.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)