A videóban elhangzó kérdésre válaszolva Orbán Viktor idézte a bizottság elnökének levelét – amelyre a miniszterelnök kedden akar válaszolni személyesen –, amelyben Ursula von der Leyen azt írta:
„Az Ukrajna finanszírozásához szükséges hiányzó összeg jelentős.”
„És ebben a levélben pénzt kér tőlünk” – tette hozzá Orbán Viktor.
Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!
Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 17., hétfő
A miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte, hogy „miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét a Jóisten tudja pontosan hova, aközben ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnének el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt”.
„Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát”
– jelentette ki Orbán Viktor.
Kapcsolódó tartalom
Lejtőre került Zelenszkij köre, miután nyilvánosságra került a háborús maffia működését feltáró dokumentum
Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu felületén, múlt hétfőn az ukrán korrupcióellenes szervek hétfőn részletes jelentést publikáltak egy magas szintű korrupciós ügyben zajló nyomozásról, amelynek a Volodimir Zelenszkij „pénztárosának” is nevezett ukrán oligarcha, Timur Mindics a főszereplője.
Kapcsolódó tartalom
A korrupcióellenes nyomozó hatóságok – a NABU és a SAPO, amelyek függetlenségét még a nyáron elakarta törölni Zelenszkij, azonban az országos tüntetések hatására visszavonulót fújt, majd bejelentette: új törvényjavaslattal kívánta semlegesíteni a korábban elfogadott rendelkezést – 15 hónap nyomozás után bukkantak ezerórányi hangfelvételre, amelyek alapján arra jutottak: „A botrány szereplői átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Energoatomnak, Ukrajna állami tulajdonú atomenergia-ügynökségének az ellenőrzése céljából.” A nyomozás során olyan hangfelvételeket is találtak a hatóságok, amelyek
Volodimir Zelenszkij személyes érintettségét is bizonyíthatják az ügyben.
A vizsgálatot Timur Mindics oligarcha mellett kiterjesztették a Herman Haluscsenko vezette igazságügyi és a Szvitlana Hrincsuk vezette energiaügyi tárcára is. Utóbbi a NABU-jelentés nyilvánosságra hozatala után benyújtotta lemondását, miután Volodimir Zelenszkij elnök erre egy videóüzenetben felszólította. Zelenszkij egyúttal Haluscsenko távozását is követelte.
A Timur Mindics lakásán tartott házkutatás során sporttáskába csomagolt dollárkötegek mellett bukkantak a hatóságok a hírhedté vált aranyból készült vécére is.
Az újabb botrány kirobbanása után elemi erővel tört fel a harag a kényszersorozást – amely ellen ugyancsak idén nyáron tartottak nagyszabású tiltakozást a 2014-es forradalom központi helyszínén, a kijevi Majdanon –, az egyre gyakoribb áramszüneteket elszenvedő, valamint az áram-, gáz-, fűtés- és vízellátás megszűnése szélén tántorgó ukrajnai lakosságból sokan a szovjet időkkel vontak párhuzamot az országot a háború folytatására hivatkozva foglyul ejtő Zelenszkij-kartell lelepleződése után.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)