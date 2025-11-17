Orbán Viktor: Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökétől kapott levélre reagált egy Facebookra feltöltött videóban Orbán Viktor hétfő délután. A videó kiajánló szövegéhez a miniszterelnök azt írta: „Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!”

A videóban elhangzó kérdésre válaszolva Orbán Viktor idézte a bizottság elnökének levelét – amelyre a miniszterelnök kedden akar válaszolni személyesen –, amelyben Ursula von der Leyen azt írta:

„Az Ukrajna finanszírozásához szükséges hiányzó összeg jelentős.”

„És ebben a levélben pénzt kér tőlünk” – tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte, hogy „miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét a Jóisten tudja pontosan hova, aközben ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnének el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt”.

„Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Lejtőre került Zelenszkij köre, miután nyilvánosságra került a háborús maffia működését feltáró dokumentum

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu felületén, múlt hétfőn az ukrán korrupcióellenes szervek hétfőn részletes jelentést publikáltak egy magas szintű korrupciós ügyben zajló nyomozásról, amelynek a Volodimir Zelenszkij „pénztárosának” is nevezett ukrán oligarcha, Timur Mindics a főszereplője.

A korrupcióellenes nyomozó hatóságok – a NABU és a SAPO, amelyek függetlenségét még a nyáron elakarta törölni Zelenszkij, azonban az országos tüntetések hatására visszavonulót fújt, majd bejelentette: új törvényjavaslattal kívánta semlegesíteni a korábban elfogadott rendelkezést – 15 hónap nyomozás után bukkantak ezerórányi hangfelvételre, amelyek alapján arra jutottak: „A botrány szereplői átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Energoatomnak, Ukrajna állami tulajdonú atomenergia-ügynökségének az ellenőrzése céljából.” A nyomozás során olyan hangfelvételeket is találtak a hatóságok, amelyek

Volodimir Zelenszkij személyes érintettségét is bizonyíthatják az ügyben.

A vizsgálatot Timur Mindics oligarcha mellett kiterjesztették a Herman Haluscsenko vezette igazságügyi és a Szvitlana Hrincsuk vezette energiaügyi tárcára is. Utóbbi a NABU-jelentés nyilvánosságra hozatala után benyújtotta lemondását, miután Volodimir Zelenszkij elnök erre egy videóüzenetben felszólította. Zelenszkij egyúttal Haluscsenko távozását is követelte.

A Timur Mindics lakásán tartott házkutatás során sporttáskába csomagolt dollárkötegek mellett bukkantak a hatóságok a hírhedté vált aranyból készült vécére is.

„A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.

Az újabb botrány kirobbanása után elemi erővel tört fel a harag a kényszersorozást – amely ellen ugyancsak idén nyáron tartottak nagyszabású tiltakozást a 2014-es forradalom központi helyszínén, a kijevi Majdanon –, az egyre gyakoribb áramszüneteket elszenvedő, valamint az áram-, gáz-, fűtés- és vízellátás megszűnése szélén tántorgó ukrajnai lakosságból sokan a szovjet időkkel vontak párhuzamot az országot a háború folytatására hivatkozva foglyul ejtő Zelenszkij-kartell lelepleződése után.

