Orbán Viktor: A macska rúgja meg!

A miniszterelnök a magyar labdarúgó-válogatott tegnapi vereségéről kitett Facebook-posztja fölé azt írta: „Fel kell állni, és menni tovább. Hajrá, magyarok!”

„Egy nehéz nap reggelén vagyunk. Tegnap este tüdőlövést, szívinfarktust kapott az egész ország” – fogalmazott Orbán Viktor ma délelőtt a Karmelitában a magyar labdarúgó-válogatott vasárnapi vereségéről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ( MKIK ) elnökével közösen tartott sajtóesemény elején, ahol 11 pontos Vállalati adócsökkentési programot ismertettek és írtak alá.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta:

„Az elnök úrral abban maradtunk, hogy kesergésből nem lehet megélni, meló van, a munkát el kell végezni. És mivel ez egy dramaturgiailag nehéz helyzet, és én inkább színpadi ember vagyok, úgy gondoltam, jobb ha én kezdem a mai tájékoztatót”

– hangoztatta Orbán Viktor. S hogy egy gyászos nap után kell fontos és jó hírekről beszélni, azt még a tegnapi vereség kapcsán hozzátette: „A macska rúgja meg!”

A miniszterelnök még a sajtónyilatkozatuk és a 11 pontos adócsökkentési program aláírása előtt arra utalt, hogy „akármi történt is vasárnap”, a megállapodást megkötötték, és aláírják Nagy Elekkel, az MKIK elnökével.

Egy a Facebook-oldalára kitett videóban reggel, amikor a labdarúgó-válogatott veresége kapcsán kérdezték, hogy „a gyász hányadik fázisában van”, Orbán Viktor arról beszélt:

„Ez nem múlik el, ez bekerült a történelembe, most már mindig fájni fog, az életben vannak igazságtalan dolgok, ez a tegnapi ilyen volt.”

De a miniszterelnök a Facebook-posztja fölé azt írta ki: „Fel kell állni, és menni tovább. Hajrá, magyarok!”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)