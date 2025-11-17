Nem emelik januárban a benzin jövedéki adóját: ez egyszeri komoly könnyítés, a mechanizmus marad

Orbán Viktor bejelentette, hogy 2026. júliusra halasztják a benzin jövedéki adóemelését, ami 8-9 forintos drágulást jelentett volna literenként. Gerlaki Bence államtitkár az MTVA kérdésére egyértelművé tette: ez egyszeri döntés, az inflációkövető mechanizmus marad.

Fél évvel elhalasztják az üzemanyagok soron következő jövedékiadó-emelését 2026 januárjától – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelitában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével közösen tartott sajtóeseményen, melyen 11 pontos Vállalati adócsökkentési programot ismertettek és írtak alá. A benzin és a dízel ára így 2026. január helyett csak júliustól fog a jövedéki adó mértékével emelkedni.

A kormány 2024-ben vezette be az inflációkövető adóemelési mechanizmust, miszerint az előző júliusi inflációhoz képest korrigálják a következő évben a jövedéki adó mértékét.

Az inflációkövető mechanizmus szerint 2026-ban az üzemanyag jövedéki adója literenként 8,7 (benzin) és 8,1 (gázolaj) forinttal emelkedett volna, ez komoly plusz terhet jelentett volna mind a magánszférában, mind a vállalkozások számára. Most ez az emelés csak júliustól – már a parlamenti választás után – lesz érvényes.

A halasztás átmeneti könnyebbséget jelent, a központi költségvetésnek 15–20 milliárd forintos kiesést okoz. Ez önmagában nem óriási összeg, és mint korábban elhangzott, a bankadó duplázásából pótolják majd.

A sajtótájékoztatót követően tartott háttérbeszélgetésen a közmédia kérdésére Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára egyértelművé tette: „Az inflációkövető mechanizmus a jövedéki adót illetően marad a jövőben is – ezen nem változtat a kormány –, az üzemanyagok jövedéki adója valorizációjának az elhalasztása ’26 januárjától fél évre egyszeri intézkedés.”

Előtte az NGM államtitkára arról beszélt: fontos kiemelni, hogy az EU-ban továbbra is az egyik legalacsonyabb jövedéki adómérték van Magyarországon. Ha 8-9 forint lenne a drágulás a benzin áránál literenként, akkor a szomszédos országok átlaga fölé mennénk az intézkedéssel – hangzott el a háttérbeszélgetésen.

