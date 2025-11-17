Magyar Péter bejelentette, elindult a Tisza Párt jelöltállítási folyamata

Hétfőn elindul a Tisza jelöltállítási folyamata - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza párt elnöke a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte: hétfő estétől lépésről lépésre bemutatkoznak a Tisza képviselőjelölt-jelöltjei a választókerületi Facebook-oldalakon. Azt mondta, minden választókerületnek külön Facebook-oldalt hoztak létre, ezek linkjét pedig közzéteszik a magyartisza.hu/jeloltallitas weboldalon.

„November 23-án és 24-én a saját közösségünk választ a három jelölt közül kettőt”

– ismertette, Magyar Péter hozzátéve: ezután november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon. Hozzátette: a végső győzteseket november 30-án ismerheti meg az ország.

Magyar Péter kitért arra is, hogy két körzetben családi és egészségi okokból kitolják néhány héttel a jelöltállítást, de hamarosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-es választókerületében élők is megismerhetik a Tisza jelöltjeit, „akik le fogják győzni az eddigi korrupt hatalom képviselőit.”

„Ez az ország tele van tettre kész, szakmájukban és közösségükben elismert emberekkel, akik most úgy döntöttek, számukra a hazájuk lesz az első” – jelentette ki a pártelnök.

Hangsúlyozta: „a kiválasztott jelöltek nemcsak azzal fogják emberségesebbé és működővé tenni Magyarországot, hogy végre leváltják ezt a korrupt hatalmat, hanem azzal is, hogy példát mutatnak.” Szavai szerint a jelöltek be fogják bizonyítani nagyon-nagyon sok munkával, alázattal, hazaszeretettel, hogy az állam „igenis lehet hasznos, szolgálhatja a magyar embereket, a politika pedig lehet értelmes munka és egyben szép hivatás is.”

Magyar Péter jelezte: a munkacsoportjaikban már zajlik a kormányzásra való felkészülés, 2026 elején pedig bemutatják a részletes programjukat is. „Ma már mi vagyunk a többség” – hangoztatta, hozzátéve: olyan ajánlatot kínálnak Magyarországnak, „amilyet a Fidesz tizenhat éve nem tudott és nem is akart.”

„Nincs olyan erő, amely erősebb lenne annál a hitnél, hogy Magyarország jobbá tehető”

– fogalmazott Magyar Péter.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hősök terén 2025. október 23-án. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)