Kocsis Máté: Adócsökkentés, nyugdíjemelés csak úgy lehetséges, ha kimaradunk a háborúból

Az adócsökkentés és a nyugdíjemelés előfeltételeként beszélt a Fidesz parlamenti frakcióvezetője arról, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Kocsis Máté hétfőn este a hajdú-bihari Komádiban, a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, ha „húsba vágó vitájuk van az európai uniós vezetőkkel”, akkor országjárás vagy nemzeti konzultáció formájában mindig megkérdezik a választópolgárok véleményét.

Ezt teszik most is, amikor a békéről vagy a háborúról kell véleményt mondani. Vannak ugyanis, akik ellenzik a háborút, ilyen Magyarország mellett a szlovák és a cseh miniszterelnök, és az Egyesült Államok elnöke, míg az európai vezetők a háború fenntartása, sőt fokozása mellett vannak – magyarázta a kormánypárti politikus.

Hozzátette: a háború fokozásához pénz és katona kell, ezért elkezdték előkészíteni Európa több országában például a sorkatonaság bevezetését, és van, ahol a nők sorkatonai szolgálatának bevezetését is vizsgálják.

Az anyagi háttér biztosítására közös európai hitelfelvételt terveznek, de Ursula von der Leyen, az Európi Bizottság elnöke már a tagországok saját költségvetéséből is kért pénzt Ukrajnának – mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté ugyanakkor aggasztónak nevezte, hogy az európai pénzből az ukrán háborús maffia is szerzett.

A magyar adóforintokat a magyar vállalkozókra, a nyugdíjasokra kell fordítani – hangsúlyozta a frakcióvezető, utalva arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az iparkamara elnökével éppen hétfőn jelentett be egy tizenegy pontos adócsökkentési programot a kisvállalkozások megsegítésére, és hétfőn nyújtották be a parlamentnek a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvénytervezetet.

Ezek az intézkedések is azt mutatják, hogy Magyarország a béketeremtésben hisz.

Kocsis Máté bírálta a baloldali pártokat, a Tiszát és a DK-t, amelyek azt képviselik, amit Brüsszel hallani akar.

Ezért kell dönteni jövő év áprilisában arról, hogy maradunk-e a háborúellenes úton, vagy áttérünk egy brüsszeli báb, háborúpárti táborba – mondta a Fidesz frakcióvezetője, hangot adva annak a meggyőződésének, hogy a magyar társadalom jelentős része békepárti.

Vitányi István, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a fórum házigazdája azt mondta, hogy Hajdú-Bihar déli térségében is fokozott figyelem kíséri a kormánypártok országjárását.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTVA)