Kiderült, mennyivel lennének drágábbak az alapvető élelmiszerek az árréscsökkentés nélkül – az államtitkár közölte a számokat

Egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolhatnak a családok az árréscsökkentésnek köszönhetően – fogalmazott Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, aki közösségi oldalán közölte, az intézkedés nélkül az alapvető élelmiszerek átlagosan 25, míg a drogériai termékek ára több mint 30 százalékkal lehetnének drágábbak.

Az államtitkár kiemelte, hogy hónapok óta folyamatos küzdelem zajlik azért, hogy a kormány alacsonyan tartsa az árakat és ezzel tehermentesítse a magyar családok pénztárcáját. Úgy fogalmazott:

„Március ugyan régen volt, de azt mondani, hogy az árréscsökkentés legnagyobb vesztese a lakosság, az mégiscsak túlzás!”

Részletezte, hogy március eleje óta számos mindennapi termék jelentős árcsökkenést mutat, köztük két termék 60 százalékkal lett olcsóbb a március eleji árához képest:

Vaj (250 g): 2399 Ft helyett 895 Ft

Tejföl (140 g): 478 Ft helyett 180 Ft

Laktózmentes natúr joghurt (150 g): 319 Ft helyett 133 Ft

Burgonya: 450 Ft/kg helyett 200 Ft/kg

Búzafinomliszt (1 kg): 419 Ft helyett 231 Ft

Túró: 3996 Ft/kg helyett 1992 Ft/kg

Fokhagyma: 2999 Ft/kg helyett 1745 Ft/kg

Zsigó Róbert hangsúlyozta: a kormány elvárja, hogy a kereskedők maradéktalanul betartsák az árréscsökkentés szabályait, a beszállítók pedig tartózkodjanak az indokolatlan áremelésektől. Hozzátette, a hatóságok szigorú és folyamatos ellenőrzések mellett ügyelnek a korlátozás érvényesítésére.

Az államtitkár közlése szerint

már több mint 3500 hatósági ellenőrzést tartottak, közel 100 közérdekű bejelentés érkezett, és legalább 265 eljárás indult. A kiszabott bírságok összege már meghaladja a 220 millió forintot.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyasztók tájékozódását az online árfigyelő rendszer is segíti, ahol kilenc nagy üzletlánc több mint 25 ezer termékének árát lehet összehasonlítani, megkönnyítve ezzel a legolcsóbb beszerzési helyek megtalálását.

