Kiderült, mennyivel lennének drágábbak az alapvető élelmiszerek az árréscsökkentés nélkül – az államtitkár közölte a számokat

Az államtitkár kiemelte, hogy hónapok óta folyamatos küzdelem zajlik azért, hogy a kormány alacsonyan tartsa az árakat és ezzel tehermentesítse a magyar családok pénztárcáját. Úgy fogalmazott:
„Március ugyan régen volt, de azt mondani, hogy az árréscsökkentés legnagyobb vesztese a lakosság, az mégiscsak túlzás!”
Részletezte, hogy március eleje óta számos mindennapi termék jelentős árcsökkenést mutat, köztük két termék 60 százalékkal lett olcsóbb a március eleji árához képest:
-
Vaj (250 g): 2399 Ft helyett 895 Ft
-
Tejföl (140 g): 478 Ft helyett 180 Ft
-
Laktózmentes natúr joghurt (150 g): 319 Ft helyett 133 Ft
-
Burgonya: 450 Ft/kg helyett 200 Ft/kg
-
Búzafinomliszt (1 kg): 419 Ft helyett 231 Ft
-
Túró: 3996 Ft/kg helyett 1992 Ft/kg
-
Fokhagyma: 2999 Ft/kg helyett 1745 Ft/kg
Zsigó Róbert hangsúlyozta: a kormány elvárja, hogy a kereskedők maradéktalanul betartsák az árréscsökkentés szabályait, a beszállítók pedig tartózkodjanak az indokolatlan áremelésektől. Hozzátette, a hatóságok szigorú és folyamatos ellenőrzések mellett ügyelnek a korlátozás érvényesítésére.
Az államtitkár közlése szerint
már több mint 3500 hatósági ellenőrzést tartottak, közel 100 közérdekű bejelentés érkezett, és legalább 265 eljárás indult. A kiszabott bírságok összege már meghaladja a 220 millió forintot.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyasztók tájékozódását az online árfigyelő rendszer is segíti, ahol kilenc nagy üzletlánc több mint 25 ezer termékének árát lehet összehasonlítani, megkönnyítve ezzel a legolcsóbb beszerzési helyek megtalálását.
Egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolhatnak a családok az árréscsökkentésnek köszönhetően.
Közzétette: Zsigó Róbert – 2025. november 16., vasárnap
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)