Borús, erősen felhős időjárással indul a hét

Szerző: hirado.hu
2025.11.17. 06:32

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli és keleti országrészben süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak – írja a HungaroMet.
Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. Kezdetben a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Átmenetileg zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható.

Hidegfront összefüggő, vastag felhőzete vonul fölöttünk, hajnalban azonban megkezdődik északnyugat felől ennek felszakadozása, csökkenése. Egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, a Dunántúlon és északon néhol esetleg halmazállapot-váltás is bekövetkezhet. Kezdetben nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél, amely az éjszaka második felében veszíteni kezd erejéből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.

