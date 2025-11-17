Borús, erősen felhős időjárással indul a hét

Kép forrása: met.hu

Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. Kezdetben a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Átmenetileg zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható.

Hidegfront összefüggő, vastag felhőzete vonul fölöttünk, hajnalban azonban megkezdődik északnyugat felől ennek felszakadozása, csökkenése. Egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, a Dunántúlon és északon néhol esetleg halmazállapot-váltás is bekövetkezhet. Kezdetben nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél, amely az éjszaka második felében veszíteni kezd erejéből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.

