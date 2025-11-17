Hankó Balázs: a Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb egyeteme

A Semmelweis Egyetem (SE) Közép-Európa legjobb egyeteme, a cél pedig az, hogy az elkövetkező években Európa és a világ egyik legjobb egyeteme legyen a budapesti orvosegyetem – hangoztatta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn, az SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új Diagnosztikai és Terápiás Központjának avatásán.

Hankó Balázs azt mondta, az elmúlt években – az egyetemek javaslatára – a kormány megújította a teljes magyar felsőoktatást, 600 milliárd forintnyi fejlesztés és háromszoros működési finanszírozás érkezett a rendszerbe, ezzel érte el mára a felsőoktatás finanszírozása a GDP 2 százalékát.

Kitért arra, hogy az új egyetemi modellt az Európai Bizottság (EB) „bünteti, tagadja és kizárja a magyar egyetemeket az autonómia jegyében”. „Az EB a magyar rektoroktól akarja megvédeni a magyar egyetemeket, az egyetemeknek biztosított ingatlanokat vissza akarja venni” – fogalmazott, hozzátéve, hogy hat „hős egyetem” perre ment az EB döntése miatt.

A tárcavezető kijelentette: a kormány kiáll a magyar egyetemek mellett és folytatja a felsőoktatási fejlesztéseket.

A következő években 1300 milliárd forintnyi egyetemfejlesztés valósul meg szerte a Kárpát-medencében.

A magyar Pannónia program jobb, mint az Erasmus, a Pannóniával a világ vezető egyetemeire jutnak el a magyar fiatalok – Nyugatra és Keletre -, és a HU-RIZON programban olyan egyetemekkel együttműködésben vezetnek kutatásokat, mint a Yale, az MIT, a Stanford – ismertette.

2030-ra lesz magyar egyetem a világ száz legjobb egyeteme között, és lesznek európai TOP100-as egyetemeink

– emelte ki a miniszter. Hozzátette, hogy a világ legjobb száz egyeteme között ott lesz a Semmelweis Egyetem, amely ma a rangsorban a 272. helyen áll.

Hankó Balázs szerint azonban a tudományos, kutatási és nemzetköziesítési szempontból az SE már ott van a világ száz legjobb egyeteme között; az orvostudományok területén a 181., a kardiológia területén a 35., a gyógyszerészeti rangsorokban pedig a 82. helyen áll az intézmény.

A miniszter szólt arról is, hogy a Semmelweis Egyetemet az elmúlt években 100 milliárd forintnyi fejlesztéssel támogatták, amelynek része a most átadott új beruházás 13,5 milliárd forintos hozzájárulása is, és része lesz az egyetem Nemzeti Orvosi Innovációs Képzési Kutatási Központ épülete is.

Merkely Béla, a SE rektora jelentős mérföldkőnek nevezte az új diagnosztikai és terápiás központ megépülését, amely – szavai szerint – megváltoztatja a mindennapokat, új perspektívát jelent a betegeknek, a kutatásnak és az oktatásnak.

Mint mondta,

az új központ az egyetem történetének legnagyobb fejlesztése, a hétszintes épület nettó 4500 négyzetméterrel, közel 50 százalékkal növeli meg a klinika kutatásra és betegellátásra használt területét

– mondta.

A rektor ismertetése szerint, az új épületet híd köti össze a főépülettel, így az intenzív osztályok, a sebészeti és intervenciós műtők szintkülönbség nélkül, zárt térben érhetők el.

A beruházással minden adott ahhoz, hogy „egy európai szupercentrumként” működjenek; az új épületben helyet kapott egy high-tech képalkotó diagnosztikai részleg, két CT-és egy MR-készülék, valamint a legmodernebb hibrid intervenciós és elektrofiziológiai labor – sorolta a rektor.

Merkely Béla ismertetése szerint a tíz új ambulanciahelyiség a járóbetegellátást segíti, a szívátültetettek és keringéstámogatásra szoruló betegeknek egy külön nyolcágyas helyiséget alakítottak ki, ezen kívül az épületben tantermeket, kutatószobákat is kialakítottak.

Kiemelte:

a Városmajori klinika évek óta a szív- és érgyógyászat területén a világ legjobb ötven intézménye között van, a US News rangsorban a 35. helyen áll. A mostani bővítéssel nemcsak a régió legnagyobb intézménye lehet a klinika, hanem Európa legnagyobb szívtranszplantációs centrumává is válhat

– emelte ki Merkely Béla.

Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos arról beszélt, az épület világszínvonalú és alkalmas arra is, hogy az itt keletkezett diagnosztikai adatokat a betegek érdekében lehessen használni a mesterséges intelligenciának és az adatalapú orvoslásnak köszönhetően.

A kormánybiztos szerint „ez az épület az SE mesterséges intelligencia víziójának és a jövő orvoslásának fizikai megtestesítője”.

Orbán Gábor, a fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke azt mondta, „a Semmelweis Egyetem maga a szuperkórház”, és a mostani beruházással, az épületbe telepített világszínvonalú eszközökkel és az orvosi tudással még több beteg ellátása válik lehetővé.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a kőszegi ENSZ egyetemi intézet székhelymegállapodásának aláírását követően tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. november 13-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)