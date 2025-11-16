Veszélyes vírus jelent meg Szabolcsban, a gyerekek is bajban vannak

Hepatatis-A fertőzés ütötte fel a fejét Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a fertőzés már a helyi óvodákban is jelen van – írja a SZON.hu

A vármegyei hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy a Hepatitis-A képes gyulladásokat okozni a májban és más kulcsfontosságú szervekben.

„Van mitől tartani, hiszen egy rendkívül gyorsan átadható fertőzésről van szó”

– hangsúlyozták.

Nógrád vármegyében több óvodában felütötte a fejét, tették hozzá. Ilyenkor a közösségekben előírják a megelőző intézkedéseket: fertőtlenítést, kézmosást, törölközőcseréket, valamint a kontaktok csökkentését. A Hepatitis-A emberről emberre terjed, leggyakrabban szennyezett kéz, étel vagy víz útján, nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás – írja az egészsgvonal.gov.hu.

A mellékhelyiségek rendszeres és alapos takarításával, megfelelő szappanos kézmosással, alkoholos kézfertőtlenítővel a fertőzés elkerülhető. A zöldségeket, gyümölcsöket jól meg kell mosni, és ajánlott elkerülni a nyers ételeket. A sárgaságjárványnak is nevezett fertőző betegség egyébként a szomszédos Szlovákiában is fellelhető.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)