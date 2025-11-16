Vasárnap is a már megszokott novemberi kettősség jellemzi az időjárást

Vasárnap délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, és süt ki a nap, amit olykor fátyolfelhők zavarhatnak, északkeleten, beleértve a főváros térségét, illetve az Északnyugat-Dunántúlon tartósabban borongós, párás maradhat az idő.

A HungaroMet zrt. weboldalán elérhető időjárás-előrejelzés szerint vasárnap eleinte nagyrészt borult, párás, helyenként ködös lesz az idő, azonban délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, és süt ki a nap, amit olykor fátyolfelhők zavarhatnak. Északkeleten, beleértve a főváros térségét, illetve az Északnyugat-Dunántúlon tartósabban borongós, párás maradhat az idő.

Estétől délnyugat felől középszintű felhők is érkeznek. A rétegfelhős, ködös területeken szitálás, északkeleten kisebb eső előfordulhat.

A délnyugatira, délire forduló szél főként hazánk déli felén több helyen megélénkülhet, északon, északkeleten viszont gyenge maradhat a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban borult, párás, ködös északi tájakon 7 és 12, míg a naposabb területeken 13 és 20 fok között alakul.

Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Még a hét utolsó napján is lehetnek tartósan borongós, párás, ködös területek – derül ki a videós előrejelzésből

Kiemelt kép: Északkeleten egyelőre továbbra is párás, ködös a levegő (Fotó: MTI/Komka Péter)