Autós üldözés után meghalt egy fiatal férfi az éjjel Budapesten – FRISSÍTVE

Villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi a szombat éjszaka történt közlekedési balesetben az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésében – tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap.

Közölték, a balesetező gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni.

A gépjármű a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök a gépjárművet követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott.

A rendőrség azt írta, hogy a BRFK büntetőeljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.

Totálkáros lett az autó, egy másik súlyos sérültje is van a balesetnek

Az MTI időközben publikált helyszíni fotóin látható, hogy az autó teljesen összetört.

Budapest, 2025. november 16. Összetört személygépkocsi 2025. november 16-án az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésénél, amely villanyoszlopnak csapódott. MTI/Mihádák Zoltán.

Mindeközben a Baleset-Info portál azt írta azt írta az incidensről, hogy a balesetben meghalt fiatal férfi mellett egy másik sérültje is van az ütközésnek, akinek (információik szerint) leszakadt a lába.

Ezzel kapcsolatban a hirado.hu felkereste a BRFK-t. Érdeklődésünkre válaszolva közölték:

a balesetnek egy halottja és egy súlyos sérültje van, de azt még nem tudják biztosan, hogy melyikük volt az autó sofőrje.

Hangsúlyozták azt is, hogy az ügyben még zajlik a hivatalos vizsgálat.

Kiemelt kép: Rendőrök helyszínelnek 2025. november 16-án az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésénél, ahol villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi. A balesetező gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni. A gépjármű a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök a gépjárművet követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott. MTI/Mihádák Zoltán.