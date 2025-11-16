Kőbányán és Nagykőrösön is vonatgázolás történt, késésekre kell számítani

Egy Kőbányán történt gázolás miatt hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vasútvonalon – közölte a Mávinform vasárnap este a honlapján.

A tájékoztatás szerint a budapesti Nyugati pályaudvarról Monorra elindult S50-es vonat gázolt el egy embert Kőbánya-teherállomásnál.

A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan késő éjszakáig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok az érintett szakaszon.

A Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani.

A Budapest-Lajosmizse vonalon járó S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan fordulnak vissza Dabas, Lajosmizse felé. A monori S50-es vonatok esetenként csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan indulnak Monor felé.

A 3-as metrón elfogadják az érvényes vasúti menetjegyeket is Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között – áll a közleményben.

Gázolt a vonat Nagykőrösön is

Gázolt a vonat vasárnap Nagykőrösön, a menetrend fokozatosan áll helyre a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon – közölte a Mávinform a honlapján, még délután. Azt írták, hogy Nagykőrös állomáson gázolt el egy embert egy szerelvény.

A baleset miatt egy ideig szünetelt a közlekedés Nyársapát és Kecskemét között, a vasúttársaság pótlóbuszokat szervezett az érintett szakaszra.

A helyszínelés azóta befejeződött, fokozatosan csökkennek a késések, vasárnap délután helyreállhat a menetrend a szegedi fővonalon.

