Kőbányán és Nagykőrösön is vonatgázolás történt, késésekre kell számítani

A tájékoztatás szerint a budapesti Nyugati pályaudvarról Monorra elindult S50-es vonat gázolt el egy embert Kőbánya-teherállomásnál.
A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan késő éjszakáig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok az érintett szakaszon.
A Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon 10-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani.
A Budapest-Lajosmizse vonalon járó S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan fordulnak vissza Dabas, Lajosmizse felé. A monori S50-es vonatok esetenként csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan indulnak Monor felé.
A 3-as metrón elfogadják az érvényes vasúti menetjegyeket is Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között – áll a közleményben.
Gázolt a vonat Nagykőrösön is
Gázolt a vonat vasárnap Nagykőrösön, a menetrend fokozatosan áll helyre a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon – közölte a Mávinform a honlapján, még délután. Azt írták, hogy Nagykőrös állomáson gázolt el egy embert egy szerelvény.
A baleset miatt egy ideig szünetelt a közlekedés Nyársapát és Kecskemét között, a vasúttársaság pótlóbuszokat szervezett az érintett szakaszra.
A helyszínelés azóta befejeződött, fokozatosan csökkennek a késések, vasárnap délután helyreállhat a menetrend a szegedi fővonalon.
