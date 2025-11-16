Műsorújság
Belevinnének minket a háborúba és Ukrajnát finanszíroznák a beszedett adókból – figyelmeztetett Nyitrai Zsolt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.16. 11:16

A nemzeti konzultáció kitöltésével együttesen utasíthatjuk el a háborút, az adóemeléseket és a nyugdíjadót – jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt közölte: a konzultáció javában tart, időszerű és fontos, mert az elmúlt hetekben egyes politikai pártok több adóemelési tervet is megfogalmaztak.

„Bele akarnak vinni minket a háborúba, a beszedett adókból pedig Ukrajnát finanszíroznák”

– hívta fel a figyelmet.

Hozzátette,

tiltakozni kell az adóemelések ellen. Arra buzdított mindenkit, hogy töltse ki a konzultációt.

A videóban Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta, az országban közel százezer vak és gyengénlátó ember él, akik számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyenek a közéletben, és kifejthessék véleményüket a Magyarországot érintő fontosabb kérdésekben.

Jelezte, a szövetség kezdeményezésére a mostani nemzeti konzultáció akadálymentesen, mindenki számára hozzáférhető formában készült el.

Kiemelt kép: Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Purger Tamás)

