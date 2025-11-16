A magyarok nemet mondanak a sorkatonaságra – kutatási adatokat közölt a Századvég

Miután Brüsszel háborús készülődése új szintre emelkedett, a Tisza Párt felvetette a sorkatonaság visszaállításának lehetőségét. A lépés jelentős társadalmi ellenállásba ütközik, a Századvég új kutatása rámutat, hogy a hazai felnőtt lakosság négyötöde ellenzi a sorkatonaság bevezetését.

A Századvég a honlapján közölte legfrissebb közvélemény-kutatásának adatait melyből kiderül, hogy a felnőtt magyar lakosság négyötöde ellenzi a sorkatonaság bevezetését.

Azt írták: miután Brüsszel háborús készülődése új szintre emelkedett, a Tisza Párt felvetette a sorkatonaság visszaállításának lehetőségét. A lépés jelentős társadalmi ellenállásba ütközik:

a magyarok 80 százaléka elutasítja az intézkedést.

Elemzésükben felidézték, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberi beszédében kijelentette, hogy „Európa harcban áll”.

A Századvég szerint a nyilatkozat mérföldkőnek tekinthető:

azóta Brüsszel és a tagállami vezetők egy része amellett érvel, hogy az EU és Oroszország közötti fegyveres konfliktus elkerülhetetlen, így az EU-nak át kell állnia a hadigazdaságra.

A jövőbeli fegyveres konfliktusba vetett hit mostanra olyan erőssé vált, hogy Dánia minisztere abszurdnak nevezte azt, hogy a magyar miniszterelnök nem akarja behozni a háborút az EU-ba – emlékeztettek.

Mivel a harcokhoz nemcsak fegyverre, hanem katonákra is szükség van, ezért egyre több tagállamban intenzív vita kezdődött a kötelező sorkatonaság visszaállításáról, Németországban például már megkezdődtek a tárgyalások és a kormánykoalíció tagjai egyetértésre jutottak abban, hogy több katonára van szükségük, mert – ahogyan Friedrich Merz kancellár fogalmazott – „Európa még nem áll háborúban, de ez már nem is béke”.

Október végére Horvátországban – az Európai Néppárthoz tartozó HDZ javaslatára – a parlament elfogadta, hogy tizenhét év után állítsák vissza a kötelező szolgálatot. A kérdést Lengyelország is napirendre tűzte

– ismertették.

A Századvég az elemzésben felidézte, hogy háborús készülődés a magyar közéletben is megjelent. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa egy zalaegerszegi fórumon úgy fogalmazott, hogy „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. A nyilatkozat ellentétben áll a magyar polgárok elvárásaival – szögezik le az elemzésben.

A felmérés rámutat, hogy a kérdésben össztársadalmi konszenzus van: a Fidesz-KDNP szavazók 91 százaléka mellett a bizonytalanok 80 százaléka és a Tisza szimpatizánsok háromnegyede is elutasítja a kötelező szolgálat visszaállítását.

Az pedig, hogy Ruszin-Szendi Romulusz mégis szembe megy a támogatóival, rávilágít arra, hogy a brüsszeli elit bizonyos ügyekben akkor is igazodást várhat el a szövetségeseitől, ha az ellenkezik az általuk képviselt tagállam érdekeivel vagy a választóik elvárásaival.

Kiemelt kép: 2004. november 3-án 1800 katona szerelt le, ezzel megszűnt a sorkatonai szolgálat Magyarországon, onnantól kezdve szerződéses katonák teljesítenek szolgálatot (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)