„A csajt csak megnyomorítottam” – egy halálos baleset utáni vérlázító kommentjei miatt visszalépett párbeszédes standolt Cseh Katalinék mellett vasárnap

Az egykori párbeszédes Gér Mihály is ott volt Cseh Katalin és Barabás Richárd pártjának vasárnapi standolásánál – írja a Bennfentes.net. Gér Mihály a 2022-es választáson még ellenzéki képviselőjelölt volt, azonban a 2016-os baleset utáni vállalhatatlan kommentjei miatt visszaléptették.

A Bennfentes.et annak idején a Police.hu-ra hivatkozva írt arról, Gér Mihály a Karácsony Gergely-féle Párbeszéd, Pest megye 10-es jelöltje 2016. augusztus 26-án az Andrássy egyik zebráján elütött egy fiatal párt, az elütött fiú a helyszínen elhunyt, a lány pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Bár valószínűleg nem Gér Mihály okozta a balesetet, az egykori ellenzéki képviselőjelölt egy zárt Facebook-csoportban számolt be a balesetről, vérlázító hangnemben,

Gér Mihály az áldozatokat – egy 19 éves fiút és egy 22 éves lányt – hibáztatta, valamint „ittasnak” és „Darwin-díjasnak” nevezte őket.

A Bennfente annak idején megszerezte arról a Facebook-bejegyzésről készült képernyőmentéseket, amelyeken a baleset utáni helyszínelés pillanatai látszanak, az alatta lévő hozzászólásokban pedig trágár hangnemben részletezi a baleset körülményeit.

– „Azt hitték, erősebbek a quattrónál”

– „A kocsim is csupa velő, meg haj, tök undi”

– „A csajt csak megnyomorítottam”

– „Lett volna jobb programom”

– ilyen és ehhez hasonló hozzászólásokat írt a zártkörű csoportban Gér Mihály, a bejegyzés alá belinkelték az Origo beszámolóját is az esetről, amelyet csak „hatásvadász írásként” aposztrofált.

A Bennfentes arról is írt, Gér Mihály beágyazott embere volt a Párbeszédnek, rendszeresen közös fotón szelfizik Karácsonnyal, Tordai Bencével, Szabó Tímeával, Jakab Péterrel, és Márki-Zay Péterrel is.

Barabás Richárd (b) és Gér Mihály (k) és Márki-Zay Péter (Fotó: Bennfentes)

Az esetről a Bennfentes mellett a Szeretlek Magyarország és a 24.hu is beszámoltak, Gér Mihályt a botrány kirobbanása után visszaléptették. Gér Mihályt azonban most a Cseh Katalin és Barabás Richárd által fémjelzett, Humanisták nevű politikai formáció vasárnapi standolásán vették észre a budapesti Nyugati pályaudvarnál.

Cseh Katalin és Barabás Richárd (előtérben) a Humanisták nevű politikai formáció vasárnapi standolásán a budapesti Nyugati pályaudvarnál, 2025. november 16-án. Háttérben, bekarikázva Gér Mihály, aki egy 2016-os balesetet méltatlan módon kommentált egy zárt Facebook-csoportban (Fotó: Reddit)

A Magyar Péterékhez köthető Kontroll.hu hírportál Facebook-os élőközvetítés egyik képkockáját megosztották a Redditen is, amelyen Cseh Katalin és Barabás Richárd mögött látható Gér Mihály, fehér szélkabátban. A 24.hu mostani beszámolója szerint Gér Mihály annak idején, visszalépésekor még arról írt, kampánya folytatása „súlyos terhet” rótt volna az ellenzéki összefogásra.

