54 éves korában elhunyt Parádi Krisztina, a 90-es évek sztármodellje

54 éves korában elhunyt Parádi Krisztina, a 90-es évek divatvilágának egyik közismert alakja – jelentette be az egykori modell családja a közösségi médiában.

„Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy Parádi Kriszta örökre megpihent” – írták a család közleményében, hozzátéve:

„Egy későn diagnosztizált, hihetetlenül agresszív és gyors lefolyású hasnyálmirigy- és májrák tett pontot 54 évesen az életére alig két hét leforgása alatt.”

„Még nem tértünk magunkhoz a sokkból. Egyetlen vigaszunk az lehet, hogy nem szenvedett. Tiszta lélek, csodás művész, szerető ember, testvér és édesanya volt” – írták a közleményben, amelyben arra kérték azokat, akik hozzájuk fordulnak, hogy ne várjanak „gyors választ a kedves, érdeklődő hívásokra, levelekre”, és időt kértek tőlük.

„Hamarosan megírjuk, mikor lesz lehetőség közösen végső búcsút venni tőle” – tették még hozzá a közlemény végén.

A korszak legjobb fotósaival dolgozott együtt

Halálával kapcsolatban a reggel8.hu felidézte: Parádi Krisztina a 90-es évek divatéletének kiemelkedő manökenje volt. Neve az „Év arca” verseny után vált ismertté: kifutók, bemutatók, fotóstúdiók nyíltak meg előtte. „Kanada, Bécs, hazai és nemzetközi divatesemények, ezek mind olyan helyek voltak, ahol megjelenése nemcsak szakmai sikert, hanem tiszteletet is szerzett. A kamerák mögött ott álltak a korszak legjobb fotóművészei: Baricz Katalin, Rózsavölgyi Gyöngyi, Regős Gábor. Mindannyian ugyanazt látták benne: a tiszta eleganciát és természetes szépséget, amely nem igényelt pózt, mert Kriszta maga volt a természetesség” – írták róla.

Parádi Krisztina – aki modellkarrierje után a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, majd a Magyar Iparművészeti Egyetemen szerzett diplomát grafikusként és tipográfusként – utoljára november 8-án, vagyis egy héttel a halála előtt posztolt a közösségi oldalán, amelyen a saját termékeit népszerűsítette. Akkor egy olyan projektről írt, amelyben 11 évig vett részt.

„Szívem, lelkem, energiám, összes tudásom, tapasztalatom ‘beleszőttem’ ezekbe a digitális grafikákba. Több napon keresztül készül, érlelődik, míg megszületik a végeredmény. Most egy ideig szünetel, de ha úgy alakul folytatom. Remélem!”

– fogalmazott utolsó bejegyzésében.

„Parádi Krisztától búcsúzunk most. Búcsúzunk a kiváló modelltől, az érzékeny grafikustól, a szerény és csendes művésztől, aki minden munkájával maradandó szépséget adott a világnak. Nemcsak a kifutón volt ragyogó jelenség, hanem a műhely csendjében is, ahol színekből és a megálmodott ívekből, finom geometriából teremtett valami emberit, valami maradandót. […] Isten veled, Kriszta. A szépség, amelyet teremtettél, örökre velünk marad” – írták a reggel8 nekrológjában.

Kiemelt kép: Parádi Krisztina modellként egy régi fotón. Forrás: Forrás: Wikimedia Commons/Rózsavölgyi Gyöngyi.