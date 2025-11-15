Új országos menetrend érkezik a MÁV-nál, egyes vonalakon bővülhetnek a szolgáltatások

A december 14-től érvényes új vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban. Az utasok többségének azonban a téli-tavaszi menetrend életbe lépését követően sem kell majd új indulási és érkezési időket megtanulnia, megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok, egyes vonalakon pedig tovább bővülhetnek az elérhető szolgáltatások – közölte a MÁV Kommunikációs Igazgatósága szombaton az MTI-vel.

A változtatások legfőbb célja az utasok és az önkormányzatok által megfogalmazott kérések teljesítése, a nemzetközi vonatkapcsolatok fejlesztése, valamint a turisztikai célú utazások jobb kiszolgálása, a napi ingázási lehetőségek javítása, mégpedig úgy, hogy a megszokott menetrendi kínálat összességében csak bővülhet, nem szűkülhet – olvasható a társaság közleményében.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-posztjában hangsúlyozta: „Minden változás célja ugyanaz: gyorsabb, megbízhatóbb és kényelmesebb legyen a közösségi közlekedés Magyarországon”, ugyanakkor a stabilitást is fontosnak tartják.

Szavai szerint a HÉV-nél szinte egyáltalán nem változik a menetrend, „néhány vonatnál néhány perces eltérés fordulhat elő, jövőre is ugyanazok a vonatok, ugyanolyan hosszban és ugyanolyan gyakran közlekednek a HÉV hálózatán”. Az autóbusz-közlekedésben pedig december 14-től a mobilitás szinte alapjoggá válik, minden településről a járásközpontba minden nap legalább három eljutást kell biztosítani.

„A következő évi menetrend tehát ezeket a többlet eljutásokat már tartalmazza, 7,5 millió utas kilométernyi teljesítménnyel közlekedik, ez elsősorban Borsodban, Szabolcsban, Zalában és Baranyában jelent majd több autóbuszt”

– közölte Hegyi Zsolt.

Megfogalmazása szerint a menetrendváltás legnagyobb nyertese talán Salgótarján és a salgótarjániak, itt az autóbuszok félóránként, a vonatok pedig óránként fognak közlekedni, kiszolgálva az országbérletek és vármegyebérletek bevezetését követő hatalmas növekedést az ingázásban.

A vasúti menetrendnél két fontos változásra hívta fel a figyelmet a vezérigazgató: Románia schengeni csatlakozása miatt Lökösházánál a Dél-Erdélybe és Bukarestbe közlekedő vonatok 45 perccel kevesebbet állnak a határon.

Emellett közölte azt is, hogy tovább fejlesztik az éjszakai eljutást a budapesti agglomerációban Gödöllőre és Dunaújvárosba, újabb vonatok közlekednek a hétvégén is az éjszakai órákban.

Kiemelt kép: a Nyugati pályaudvar Budapesten, 2025. nyarán. Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula.