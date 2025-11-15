Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs értelme háborúellenes gyűlést szervezni

A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa, Ruszin-Szendi Romulusz a Magyar Péter vezette párt győri rendezvényén – amelyet a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése után tartottak – arról beszélt, hogy nincs értelme háborúellenes gyűlést szervezni Magyarországon.

A Digitális Polgári Körök békepárti megmozdulásának, a háborúellenes gyűlésnek a mintájára szervezte Győrbe saját rendezvényét is a Magyar Péter vezette Tisza Párt, amelyen felszólalt a párt honvédelmi szakpolitikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, aki a Telex tudósítása szerint értelmetlennek nevezte a Magyarország békéje és biztonsága melletti kiállásról szóló háborúellenes gyűlést.

„Ma nincs értelme háborúellenes gyűlésnek Magyarországon”

– mondta Ruszin-Szendi Romulusz.

A Tisza Párt politikusa emellett azt állította, hogy egyedül a kormány akar ma háborút Magyarországon. „Orbán elment a pápához. Elment Trumphoz. Elmehet a Jóistenhez, akkor is nyerni fogunk” – jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz a győri rendezvényen.

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök azért indított békemissziót 2024 nyarán, hogy 2022 áprilisa után ismét megnyíljon a lehetőség az orosz-ukrán háború tárgyalásos lezárásának.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa (Fotó: M1)