Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs értelme háborúellenes gyűlést szervezni

A Digitális Polgári Körök békepárti megmozdulásának, a háborúellenes gyűlésnek a mintájára szervezte Győrbe saját rendezvényét is a Magyar Péter vezette Tisza Párt, amelyen felszólalt a párt honvédelmi szakpolitikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, aki a Telex tudósítása szerint értelmetlennek nevezte a Magyarország békéje és biztonsága melletti kiállásról szóló háborúellenes gyűlést.
– mondta Ruszin-Szendi Romulusz.
A Tisza Párt politikusa emellett azt állította, hogy egyedül a kormány akar ma háborút Magyarországon. „Orbán elment a pápához. Elment Trumphoz. Elmehet a Jóistenhez, akkor is nyerni fogunk” – jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz a győri rendezvényen.
Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök azért indított békemissziót 2024 nyarán, hogy 2022 áprilisa után ismét megnyíljon a lehetőség az orosz-ukrán háború tárgyalásos lezárásának.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa (Fotó: M1)