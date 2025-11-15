Műsorújság
Kihúzták az ötös lottót, több mint 1,2 milliárd forint volt a főnyeremény

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.15. 20:16

| Szerző: hirado.hu
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 26 (huszonhat);
  • 46 (negyvenhat);
  • 55 (ötvenöt);
  • 64 (hatvannégy);
  • 66 (hatvanhat).

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 1 023 290 forint;
  • 3 találatos szelvény 2024 darab, nyereményük egyenként 25 545 forint;
  • 2 találatos szelvény 51 808 darab, nyereményük egyenként 3740 forint.

Joker: 849495

A mostani héten 1,22 milliárd forint volt a főnyeremény a lottón, a következő héten pedig várhatóan 1,46 milliárd forint lesz.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balaton József)

