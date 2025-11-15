Kihúzták az ötös lottót, több mint 1,2 milliárd forint volt a főnyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok: 26 (huszonhat);

46 (negyvenhat);

55 (ötvenöt);

64 (hatvannégy);

66 (hatvanhat). Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 1 023 290 forint;

3 találatos szelvény 2024 darab, nyereményük egyenként 25 545 forint;

2 találatos szelvény 51 808 darab, nyereményük egyenként 3740 forint. Joker: 849495 A mostani héten 1,22 milliárd forint volt a főnyeremény a lottón, a következő héten pedig várhatóan 1,46 milliárd forint lesz. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balaton József)