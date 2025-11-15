Kihúzták az ötös lottót, több mint 1,2 milliárd forint volt a főnyeremény

Nyerőszámok:
- 26 (huszonhat);
- 46 (negyvenhat);
- 55 (ötvenöt);
- 64 (hatvannégy);
- 66 (hatvanhat).
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 1 023 290 forint;
- 3 találatos szelvény 2024 darab, nyereményük egyenként 25 545 forint;
- 2 találatos szelvény 51 808 darab, nyereményük egyenként 3740 forint.
Joker: 849495
A mostani héten 1,22 milliárd forint volt a főnyeremény a lottón, a következő héten pedig várhatóan 1,46 milliárd forint lesz.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balaton József)