Fel kell gyorsítani a bevándorlást – jelentette ki a Tisza Párthoz köthető szakértő

Egy Tisza Párthoz köthető nyugdíjszakértő nyílt bevándorláspárti megszólalására derült fény. Simonovits András korábban arról beszélt, hogy „szükség van migránsokra”. Szerinte a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani.

Simonovits András szerint a bevándorlást „már nem lehet elkerülni”, ezért fel kell gyorsítani az ezzel kapcsolatos terveket.

Simonovits vallomása nem újkeletű a Tisza párt környékén, ugyanis a szakértőik mellett egyik EP-képviselőjük is nyíltan beszélt a befogadás fontosságáról – közölte a Hír TV. A Tisza Párthoz köthető nyugdíjszakértő, Simonovits arról beszélt, hogy

a migráció lehet a megoldás a népességnövekedésre.

„Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani” – fogalmazott.

Budapest, 2014. január 15.Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke (k), Niedermüller Péter, a DK alelnöke (b) és Simonovits András, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos tanácsadója (b) a DK programkonferencia-sorozatának első rendezvényén, amelyet a nyugdíj- és időspolitikáról tartottak az Ybl Palota rendezvényközpontban 2014. január 15-én.(Fotó: MTI/Beliczay László)

Nyugdíjprobléma? Megoldja a migráció!

Magyar Péter emberének emellett az is meggyőződése, hogy a nyugdíjrendszer kihívásaira a migráció jelent megoldást. Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy 10-20, vagy 40 év múlva múlva mitől lesz fenntartható a magyar nyugdíjrendszer, azt mondta: „Például (attól), hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk (őket), ugyanúgy, mint a németek 1955 körül a török vendégmunkásokat.”

Azt is világossá tette: nem tetszik neki a kormány migrációs politikája. A Hír TV emlékeztet: a Tisza-szigetek fejtágítóin is megjelent a migrációpárti álláspont.

Előkerült egy 2023-as interjú, amelyben a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő arról beszélt, hogy fokozatosan szigorítaná, majd megszüntetné a Nők40 programot.https://t.co/WMV9jN8KKd — Magyar Nemzet (@MagyarNemzetOn) November 5, 2025

„Filozófiailag is fontos”

Nagy Boldizsár, a CEU migrációs szakértője, oktató is Brüsszel bevándorláspárti politikáját népszerűsítette Magyar Péter szimpatizánsainak egy ilyen rendezvényen. A brüsszeli elveket valló szakértő pedig nemcsak alapjognak tartja a migrációt, hanem úgy véli, „filozófiailag fontos” és „hasznos is.”

A Tisza Párt brüsszeli szövetségese elkötelezett a migrációs paktum végrehajtása mellett: az Európai Néppárt tagjai a bevándorlás és a háború folytatása mellett teszi le a voksot. A Tisza Párt pedig követi a néppárti iránymutatást.

A Tisza Párt közelében felbukkanó szakértők, előadók és politikusok egyaránt a bevándorlás felgyorsítása mellett állnak ki megszólalásaikban. Fórumaikon a kapuk megnyitását, a migránsok betelepítését, a hátárvédelem gyengítését és a brüsszeli politika elfogadását hirdetik – foglalta össze a Hír TV, idézve Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Tarr Zoltán Tisza-párti EP-képviselő nyilatkozatait.

Kiemelt kép: Afrikai illegális bevándorlók a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote szigetén fekvõ Arrecife kikötőjében 2025. február 11-én. A migránsokat a tengerből „mentették ki” a szigetcsoport partjai közelében. (Fotó: MTI/EPA-EFE/Adriel Perdomo)