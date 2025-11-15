Fel kell gyorsítani a bevándorlást – jelentette ki a Tisza Párthoz köthető szakértő

Simonovits András szerint a bevándorlást „már nem lehet elkerülni”, ezért fel kell gyorsítani az ezzel kapcsolatos terveket.
Simonovits vallomása nem újkeletű a Tisza párt környékén, ugyanis a szakértőik mellett egyik EP-képviselőjük is nyíltan beszélt a befogadás fontosságáról – közölte a Hír TV. A Tisza Párthoz köthető nyugdíjszakértő, Simonovits arról beszélt, hogy
a migráció lehet a megoldás a népességnövekedésre.
„Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani” – fogalmazott.
Nyugdíjprobléma? Megoldja a migráció!
Magyar Péter emberének emellett az is meggyőződése, hogy a nyugdíjrendszer kihívásaira a migráció jelent megoldást. Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy 10-20, vagy 40 év múlva múlva mitől lesz fenntartható a magyar nyugdíjrendszer, azt mondta: „Például (attól), hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk (őket), ugyanúgy, mint a németek 1955 körül a török vendégmunkásokat.”
Azt is világossá tette: nem tetszik neki a kormány migrációs politikája. A Hír TV emlékeztet: a Tisza-szigetek fejtágítóin is megjelent a migrációpárti álláspont.
Előkerült egy 2023-as interjú, amelyben a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő arról beszélt, hogy fokozatosan szigorítaná, majd megszüntetné a Nők40 programot.https://t.co/WMV9jN8KKd
— Magyar Nemzet (@MagyarNemzetOn) November 5, 2025
„Filozófiailag is fontos”
Nagy Boldizsár, a CEU migrációs szakértője, oktató is Brüsszel bevándorláspárti politikáját népszerűsítette Magyar Péter szimpatizánsainak egy ilyen rendezvényen. A brüsszeli elveket valló szakértő pedig nemcsak alapjognak tartja a migrációt, hanem úgy véli, „filozófiailag fontos” és „hasznos is.”
A Tisza Párt brüsszeli szövetségese elkötelezett a migrációs paktum végrehajtása mellett: az Európai Néppárt tagjai a bevándorlás és a háború folytatása mellett teszi le a voksot. A Tisza Párt pedig követi a néppárti iránymutatást.
A Tisza Párt közelében felbukkanó szakértők, előadók és politikusok egyaránt a bevándorlás felgyorsítása mellett állnak ki megszólalásaikban. Fórumaikon a kapuk megnyitását, a migránsok betelepítését, a hátárvédelem gyengítését és a brüsszeli politika elfogadását hirdetik – foglalta össze a Hír TV, idézve Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Tarr Zoltán Tisza-párti EP-képviselő nyilatkozatait.
Kiemelt kép: Afrikai illegális bevándorlók a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote szigetén fekvõ Arrecife kikötőjében 2025. február 11-én. A migránsokat a tengerből „mentették ki” a szigetcsoport partjai közelében. (Fotó: MTI/EPA-EFE/Adriel Perdomo)