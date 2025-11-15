Északon párás, ködös, délen napos, átlagos november lesz szombaton

Magyarország északi részén szombaton is ködös idő várható, délebbre azonban fátyolfelhős, napos idő várható. A várható legmagasabb hőmérsékletek nagyjából megfelelnek a novemberben megszokottnak.

A HungaroMet nonprofit zrt. honlapján elérhető szombatra érvényes időjárás-előrejelzés szerint északon marad a borongós, párás, foltokban tartósabban ködös idő.

Délen megszűnik a köd, és napos idő várható fátyolfelhőkkel, illetve délután a Dél-Dunántúlon átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A szitálás mellett délután helyenként kisebb eső is kialakulhat. A déli, délnyugati szél a déli megyékben helyenként megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 celsius fok között alakul, de a naposabb részeken ennél több fokkal melegebb idő várható.

Késő este 6, 15 fok valószínű.

A HungaroMet honlapján, illetve YouTube csatornáján is elérhető hosszabb távú előrejelzésből egyebek között kiderül, hogy Magyarországon a hétvégén is a ború és a derű harcol a területekért országunkban, ez pedig a hőmérsékelt alakulására is hatással lesz. A jövő hét legelején azonban megmozdul a légkör.

Kiemelt kép: A drónnal készült képen ködös táj látható Galyatető közelében 2025. november 14-én. A Kárpát-medencében a téli félévben fellépő tipikus időjárási jelenség az úgynevezett hidegpárna, amikor a medence alján több napon keresztül rétegfelhőzet, hideg, párás, ködös idő alakul ki. Ilyenkor a felhőzet fölé nyúló hegycsúcsokon derült, napos, a lentinél melegebb idő van. (Fotó: MTI/Komka Péter)