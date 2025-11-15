„Aki békét akar, velünk tart!” – Megtartották Győrben a háborúellenes gyűlést, amely a béke és összefogás melletti tanúságtételről szólt

A béke és az összefogás mellett tettek tanúbizonyságot a Digitális Polgári Körök (DPK) szervezésében megvalósult háborúellenes gyűlés felszólalói a Győri Olimpiai Sportparkban szombaton.

Rákay Philip producer, DPK nagykövet megfogalmazása szerint azért Győrben kezdődött az országjárás, mert Győr a találkozások városa, ahol a Rába, a Rábca és a Mosoni-Duna találkozik. Hozzátette, hogy a rendezvény megmutatja az összetartó patrióta közösségnek az erejét is.

Szabó Zsófia és Rákay Philip a győri háborúellenes gyűlésen, 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó azt emelte ki, hogy a béke az élet természetes igénye, ha nincs béke, nem tudunk építkezni, jövőképet kialakítani. Sportolóként a békéről úgy fogalmazott, hogy amikor elindul egy olimpia, megszűnik, hogy ki melyik párthoz tartozik, mert mindenkinek „egyszerre dobban” a szíve. „Győzelem esetén mindenki önfeledten örül, vereség esetén mindenkinek fáj.”

„A béke ott kezdődik, amikor az összefogás nem múlik el”

– mondta, hozzátéve:

„nem szabad elfelejteni, tisztességesen kell kommunikálni és tárgyalni. Ha ez így működne, sokkal kevesebb háború alakulna ki”

– vélekedett.

Békés Márton történész-politológus azt emelte ki, hogy Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő találkozója közelebb vitt a békéhez. Az Egyesült Államokban egyenlő felek találkoztak egymással, ami látszott abból is, ahogy Trump fogadta a magyar miniszterelnököt, és maga mellé ültette. „Ezzel a békepárti tábort Európában felvállaltan egyedül képviselő Magyarország hangja jelentősen megmélyült” – mondta.

Szabó Zsófia (b1) és Rákay Philip (b2) moderálása melletti panelbeszélgetésen vesz részt Nacsa Olivér humorista (k). Békés Márton történész-politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója (j1) és Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó (j2) a győri háborúellenes gyűlésen, 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Hangsúlyozta, hogy nagy a tét a jövő évi választáson, mert most van olyan vezetése az országnak, akivel sikerül elkerülni a háborút.

„Orbán Viktor ellentmond a brüsszeli nyomásnak”

– szögezte le.

Nacsa Olivér humorista arra emlékeztetett, hogy ha Ukrajna az Európai Unió (EU) tagja lesz, akkor az EU és benne Magyarország is háborúban fog állni. Beszélt arról is, hogy „a Tisza égisze alatt egyesült baloldal” jócskán szolgáltat álhíreket.

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő, a Női DPK tagja hangoztatta, hogy az Isten, a család és a haza egysége olyan fundamentum, ami alapján éljük az életünket. Hozzátette, hogy

„most mindenkinek össze kell fognia, és félretenni azokat a rossz gondolatokat, amik gyengítenek bennünket. Nekünk most erőre van szükségünk”

– mondta.

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész azt mondta, hogy színművészként és színházigazgatóként nagy felelőssége van, mert a színház az az intézmény, ahol lehetőség van a párbeszédre és az együtt gondolkodásra egy heterogén környezetben.

Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó azt emelte ki, hogy sportolóként megtanulta, „ha előre akarsz jutni, akkor tisztelned kell az ellenfeled, és becsülettel kell játszanod”. Az álhírekről azt mondta, hogy távol tudja vinni az embereket egymástól, mert nem látunk tisztán, és előbb-utóbb káosz alakul ki.

„Az álhírek messze visznek a békétől”

– fogalmazott.

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő (b), Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó a győri háborúellenes gyűlésen, 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A háborúellenes gyűlésen részt vett mások mellett Nagy István agrárminiszter, Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

A felszólalásokat követően Orbán Viktor is fellépett, és egy beszélgetésen vett részt Váczi Gergővel, a TV2 műsorvezetőjével.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen Győrben, 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)