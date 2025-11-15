A magyar családokra és nem háborúra, migrációra szeretnénk fordítani a magyarok pénzét – hangsúlyozta Koncz Zsófia

A háború lezárása, a béke a legfontosabb a magyar családoknak – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára pénteken a kormánypártok országjárásának gönyűi állomásán, mindenkit arra biztatva, hogy a békét támogatva írja alá a nemzeti konzultáció aláírásgyűjtő ívét.

Koncz Zsófia hozzátette, a magyar kormány a kezdetektől következetesen a béke mellett állt ki, miközben az Európai Unió egyre jobban igyekszik folytatni a már csaknem négy éve tartó ukrajnai háborút, és ehhez pénzügyi támogatást szerezne a tagállamoktól.

Emlékeztetett arra, hogy

Brüsszel a migráció ügyében is „más szintre kapcsolt”, az Európai Bizottság szeretné gyorsítani a migrációs paktum végrehajtását.

Akár már 2026 nyarától kötelező migránsbetelepítéseket szeretnének, vagy minden be nem fogadott migráns után 8 millió forint büntetést kellene fizetni.

Koncz Zsófia rámutatott arra, hogy 30 ezer migráns után 240 milliárd forint büntetést kellene fizetni, ami a családtámogatások nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy például a háromgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége 250 ezer édesanyát érint és 200 milliárd forintot jelent.

„Mi ezeket a pénzeket, a magyar emberek pénzét a jövőben is a magyar családokra szeretnénk fordítani, és nem a háború finanszírozására és nem a migrációra”

– jelentette ki az államtitkár.

Koncz Zsófia azt mondta, a brüsszeli elképzeléseknek itthon is vannak követői; a Tisza Párt európai parlamenti képviselője kimondta, hogy mindenkit be kell fogadni, és ők a DK-val együtt megszavaztak minden olyan javaslatot, amely a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatos.

A politikus hozzátette, a kormány azt szeretné, hogy a magyar emberek a jövőben is olyan biztonságos környezetben élhessék a mindennapjaikat, amelyben nincsenek migránsok, és a háború tekintetében nem kell semmilyen készülődésben részt venniük.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)