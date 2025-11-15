A kormány vagyonkezelésbe veszi a visintini Magyar Kápolnát – jelentette be az államtitkár

Magyarország vagyonkezelésébe veszi a visintini Magyar Kápolnát – jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken az olaszországi Doberdóban. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány ezzel egy nagy adósságát törleszti a magyar államnak.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes kiemelte, hogy kevés olyan hely van, amelyet kis mérete ellenére minden magyar ember ismer, de Doberdó ilyen.

„Minden magyar ember tudja, hogy itt mi történt, több mint száz évvel ezelőtt, és ahogyan telik az idő, úgy természetesen a személyes érintettség érzése is kopik bennünk és az utánunk jövő generációkban, ez egy tudássá alakul át és egyfajta kötelességérzéssé, hogy ápolni kell azok emlékét, akik itt harcoltak, helytálltak, hősi halált haltak vagy megsebesültek”

– mondta.

„Nagyon kevés olyan magyar család van ma is, amelyiknek ne lennének itt halottai vagy sebesültjei (…) És tudjuk azt, hogy Olaszországnak is hasonló veszteségei voltak itt a háborúban, mint a magyaroknak, s önöknek is ugyanolyan traumatikus élményt jelent a történelmükben a doberdói és az isonzói harcok emléke” – tette hozzá.

Magyar Levente hangsúlyozta, hogy

a kormány egy nagy adósságát törleszti a magyar államnak, amikor a visintini Magyar Kápolnát vagyonkezelésbe veszi, miután a felújítása megtörtént.

„Szeretnénk jó gazdái lenni ennek a szakrális helynek, amely kifejezi azt a lelki töltetet, amit a magyarok a mai napig ennek a helynek tulajdonítanak, és szeretnénk erre a múltra, ennek a múltnak a békére és az olasz-magyar barátságra vonatkozó részére építve egy olyan közös jövőképet is előrevetíteni, ami a békéről szól” – húzta alá.

„Arról szól, hogy mi egymás ellen soha nem háborúzunk többé, hanem általában törekszünk arra, hogy megőrizzük az egész térség békéjét, és erre a múltra építve szeretnénk ennek a régiónak a fejlődéséhez is hozzájárulni további fejlesztésekkel” – folytatta.

„Ennek a közösségnek köszönettel tartozunk, mert önök több mint 110 éve ápolják a hősi halottainknak az emlékét (…) Köszönjük önöknek és Olaszország kormányának, hogy mind az emlékezetpolitikában, mind egyéb területeken egy jövőbe mutató és baráti együttműködést folytatnak”

– összegzett.

Kiemelt kép: A visintini Magyar Kápolna Doberdónál (Forrás: kozterkep.hu/feltöltő: Bertha János)