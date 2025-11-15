A határőrizet szolgálja az európai emberek biztonságát – jelentette ki Bakondi György

A határőrizet szolgálja az európai emberek biztonságát, enélkül nem lehet szó közbiztonságról, nemzetbiztonságról, gazdasági fejlődésről – hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán pénteken. Bakondi György világossá tette: Magyarország nem hajtja végre az unió migrációs paktumát.

Bakondi György azt mondta, az Európai Parlament által tavaly megszavazott migrációs paktum szerint Magyarországnak egy 30 ezer illegális bevándorlót befogadó tábort kellett volna építenie.

„„Ezt nem tettük, és továbbra sem tesszük meg” ”

– jelentette ki.

Hozzátette, az uniós tagállamokat a migrációs paktumhoz kapcsolódó eljárásrendnek megfelelően kategóriákba sorolták. Magyarország a harmadik kategóriába tartozik, azok közé, ahol nincs migrációs nyomás, és a veszélye sincs meg.

„Arról, hogy több mint 1 millió illegális bevándorló belépését akadályoztuk meg, több mint 1,4 millió, Ukrajnából menekült embert fogadtunk be, segítettük a továbbutazásukat vagy a magyarországi gyógyításukat, lakhatásukat, nem tesznek említést”

– fogalmazott.

Kiemelte, a kvóták szerint Brüsszel megállapítaná, hogy Magyarországra hány migránst kellene áthelyezni, kötelező lenne az ellátásuk, a menekültkérelmük elbírálása. Azt is megmondanák, hogy ha sikertelen a politikai menekültté nyilvánítás, akkor az adott országnak kellene odautaztatnia, ahonnan jött, amiről nem is tudjuk, hol van – jegyezte meg.

Emlékeztetett arra, hogy ha a kvóták szerint érkezőket egy tagállam nem akarja befogadni, akkor 20 ezer eurót (csaknem 8 millió forintot) kell fizetnie minden idesorolt migráns után. Lengyelország és Magyarország közölte, hogy nem akarja végrehajtani a paktumot, erre az illetékes uniós biztos azt mondta, hogy „Lengyelország a barátunk, és komolyan vizsgáljuk a felvetését”.

Megjegyezte, a lengyel-fehérorosz határon uniós pénzből építettek kerítést,

„Magyarország 2015 óta magyar költségvetési forrásokból, magyar erőfeszítésekkel védelmezi az EU külső határát, sőt rendőri erőket vezénylünk most is román és osztrák rendőrökkel együtt a bolgár-török határra vagy a szerb-macedón határra. Mindent megteszünk azért, hogy minél távolabb feltartóztassuk a migránsokat, eközben kényszerítő bírságot szabtak ki ránk, a kettős mérce tökéletesen működik”

– emelte ki Bakondi György.

A belbiztonsági főtanácsadó kijelentette, hogy az Ukrajnából érkezők tekintetében az Európai Bizottság az ENSZ-szel összhangban gondolkodik, ők háború elől menekülnek, átmeneti védelmük nem képezi vita tárgyát. A déli határhoz ugyanakkor Afganisztánból, afrikai országokból, újabban a balkáni útvonalon Líbiából, Marokkóból érkeznek bevándorlók – tette hozzá.

Kiemelt kép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán)