Ukrajna magyarországi nagykövete fejezze be a magyarok sértegetését! - szólított fel Menczer Tamás

Fejezze be a magyarok sértegetését Sándor Fegyir – szólította fel a budapesti ukrán nagykövetet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója pénteki, a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Menczer Tamás a videóban emlékeztetett rá: a budapesti ukrán nagykövet szerint Volodimir Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon, és várja az ukránbarát Tisza-kormányt.

Április 13-án, a választás másnapján „változni fog a divat” – idézte a nagykövetet a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás kiemelte: az, hogy mi nem akarunk háborút, hogy számunkra Magyarország az első, „az nem egy múló divat. Mindez a szívünk közepe” – fogalmazott.

Hozzátette:

„Értjük, hogy az ön elnöke, Zelenszkij egy ukránbarát, Ukrajnát kiszolgáló és Brüsszel által irányított bábkormányt akar. Mi meg egy magyarbarát Orbán-kormányt.”

„Nemet mondunk a háborúra. Nemet mondunk Ukrajna uniós tagságára is. A magyarok sértegetését pedig fejezze be!” – szólította fel a nagykövetet a kommunikációs igazgató.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)