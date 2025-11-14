Szijjártó Péter: Brüsszel nem tud lenyugodni, Magyarország az újabb vámok ellen fog ma szavazni

„Brüsszel nem tud lenyugodni: az Európai Bizottság újabb vámokat akar kivetni, ezúttal a vasötvözetek behozatalára. Ezzel újabb áremelkedéseket fognak okozni, mert ezeket az alapanyagokat számos iparágban használják” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Hozzátette, péntek reggel a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel folytatott telefonos tárgyaláson is megerősítette, hogy Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni, mert a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!

Kijelentette, az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen alkalmatlan a feladata ellátására, itt az ideje a fordulatnak Brüsszelben!

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)