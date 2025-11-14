Szentkirályi Alexandra: A Budapest Brand ügye megmutatta, micsoda szabadrablás megy a Városházán

Kínos kérdéseket feszegetett a kormánypárti politikus a Facebook-oldalán publikált videóban.
„Hűtlen kezelés? Költségvetési csalás? Hivatali visszaélés? Kiderült ugyanis több feljelentést is tettek
a Budapest Brand-botrány ügyében, a főpolgármester nem mutogathat tovább!”
– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki számos visszaélést említett: 100 millió balliberális haveri kutatócégeknek; jogtalanul kiutalt tízmilliós prémiumok; luxusszállodában parkolás; kampányfinanszírozás a budapestiek pénzéből.
„Elég volt!
A Budapest Brand ügye megmutatta micsoda szabadrablás megy a Városházán Karácsonyék alatt”
– mutatott rá a budapesti Fidesz elnöke.
„Mi folyhat a Brandnél 100-szor nagyobb BKV-BKK vagy közműveknél?” – vetette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.
„Hiába nem támogatta a Tisza, a DK és Karácsony a vizsgálatot, az igazságot így is kiderítjük” – szögezte le a kormánypárti politikus.
Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)