Szentkirályi Alexandra: A Budapest Brand ügye megmutatta, micsoda szabadrablás megy a Városházán

A Budapest Brand ügye megmutatta, micsoda szabadrablás megy a Városházán Karácsonyék alatt – mutatott rá a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán.

Kínos kérdéseket feszegetett a kormánypárti politikus a Facebook-oldalán publikált videóban. „Hűtlen kezelés? Költségvetési csalás? Hivatali visszaélés? Kiderült ugyanis több feljelentést is tettek a Budapest Brand-botrány ügyében, a főpolgármester nem mutogathat tovább!" – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki számos visszaélést említett: 100 millió balliberális haveri kutatócégeknek; jogtalanul kiutalt tízmilliós prémiumok; luxusszállodában parkolás; kampányfinanszírozás a budapestiek pénzéből. „Elég volt! A Budapest Brand ügye megmutatta micsoda szabadrablás megy a Városházán Karácsonyék alatt" – mutatott rá a budapesti Fidesz elnöke. „Mi folyhat a Brandnél 100-szor nagyobb BKV-BKK vagy közműveknél?" – vetette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. „Hiába nem támogatta a Tisza, a DK és Karácsony a vizsgálatot, az igazságot így is kiderítjük" – szögezte le a kormánypárti politikus. Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)