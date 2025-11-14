Pénteken nyílik meg Budapest hivatalos karácsonyi vására a Deák Ferenc téren

Péntek délután a budapesti Városháza Parkban Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója átadja a főváros ünnepi díszekbe öltözött fenyőfáját Karácsony Gergely főpolgármester részére, majd közösen megnyitják Budapest hivatalos karácsonyi vásárát – közölte a Budapest Vásárcsarnokai Kft. pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint az ünnepi esemény részeként a Light Art Museum a Merlin Színház és a Városháza épülethomlokzataira művészeti alkotásokat jelenít meg fényvetítéssel, a jégpályát pedig korcsolyabemutatóval nyitják meg.

A vásárban forralt borral, téli finomságokkal, street food különlegességekkel, hazai alkotók által készített kézműves ajándékokkal és díszekkel várják az érdeklődőket.

A látogatók a helyszínen kerámia és karácsonyi dísztárgyakkal, kézzel készített bőr termékekkel, alpakka és természetes anyagokból készült kézműves ékszerekkel, szárított virágfüzérből készített ajándéktárgyakkal, karácsonyi díszekkel és mécsestartókkal, valamint egyedi poszterekkel, ékszerekkel, marcipánfigurákkal és különleges csokoládédesszertekkel is találkozhatnak – idézi a közlemény Földes Tamást, a Budapest Karácsony 2025 rendezvényt szervező Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatóját.

A tájékoztatás szerint az adventi hétvégéken a gyertyagyújtás mellett élő zenével lehet hangolódni az ünnepekre.

A vásár gasztronómiai kínálatában a forralt bor, a faszénen sült, eredeti recept szerinti kürtőskalács, valamint a hagyományos karácsonyi ételek mellett levesek és minősített mézkülönlegességek is szerepelnek.

A 2026. január 31-ig működő vásárban több kézműves, egyedi ékszerkészítő, iparművész és kereskedő mutatkozik be.

Budapest születésnapja alkalmából a nyitó hétvégén, szombaton és vasárnap 10 órától 18 óráig a szervezők ingyenes belépést biztosítanak a jégpályára a budapesti lakosoknak, korosztálytól függetlenül, érvényes lakcímkártya és személyi igazolványuk felmutatásával. Az ingyenes pályahasználat ideje alatt, a biztonságos és balesetmentes jéghasználat érdekében a pályán tartózkodó korcsolyázók száma egy időben nem haladhatja meg a hatvan főt – áll a közleményben.

Kapcsolódó tartalom Terrorveszély miatt sorra fújják le a karácsonyi vásárokat Németországban Az elmúlt években több karácsonyi vásáron is történtek terrortámadások.

Kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons