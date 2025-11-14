Műsorújság
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés lesz hétfőtől a közutakon

2025.11.14. 13:25

Elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki az az országos közlekedésbiztonsági akció, amely hétfőn kezdődik a közutakon – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a Police.hu oldalon.

A közlemény alapján az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának műveleti csoportja (Roadpol Operational Group) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség november 17. és 23. között Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi.

A Roadpol Truck & Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

